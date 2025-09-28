 המשטר הסיני פרסם תקנות חדשות המגבילות פעילות של אנשי דת באינטרנט
לפי התקנות שפורסמו, אנשי הדת יחויבו במסגרת פעילותם לתמוך ב"פטריוטיות, סוציאליזם ובהנהגת המק"ס". התקנות יחולו גם על אנשי דת מהונג קונג, מקאו וטאיוואן, וכן על אזרחים זרים הנמצאים בסין

אורן שלום | 28 בספטמבר 2025

המשטר הסיני פרסם תקנות חדשות המגבילות פעילות של אנשי דת באינטרנט

המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) פרסמה תקנות חדשות המגבילות את פעילותם המקוונת של אנשי דת במדינה.

התקנות פורסמו ב-16 בספטמבר באמצעות קוד התנהגות חדש שפורסם על ידי "המנהל הלאומי לענייני דת של סין".

לפי הקוד, ייאסר על אנשי דת להשתמש בפלטפורמות מקוונות – כולל שידורים חיים, סרטונים קצרים, פגישות מקוונות, קבוצות וויצ'אט ואפילו חשבונות אישיים ברשתות החברתיות – כדי להטיף, לקיים טקסים מקוונים או להשתתף בפעילויות כמו תפילות, טבילות או טקסי הסמכה.

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 4 בספטמבר 2025

נשיא סין, שי ג'ין-פינג, 4 בספטמבר 2025 | צילום: Lintao Zhang/Getty Images

