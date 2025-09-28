לפי התקנות שפורסמו, אנשי הדת יחויבו במסגרת פעילותם לתמוך ב"פטריוטיות, סוציאליזם ובהנהגת המק"ס". התקנות יחולו גם על אנשי דת מהונג קונג, מקאו וטאיוואן, וכן על אזרחים זרים הנמצאים בסין
המשטר הסיני פרסם תקנות חדשות המגבילות פעילות של אנשי דת באינטרנט
המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) פרסמה תקנות חדשות המגבילות את פעילותם המקוונת של אנשי דת במדינה.
התקנות פורסמו ב-16 בספטמבר באמצעות קוד התנהגות חדש שפורסם על ידי "המנהל הלאומי לענייני דת של סין".
לפי הקוד, ייאסר על אנשי דת להשתמש בפלטפורמות מקוונות – כולל שידורים חיים, סרטונים קצרים, פגישות מקוונות, קבוצות וויצ'אט ואפילו חשבונות אישיים ברשתות החברתיות – כדי להטיף, לקיים טקסים מקוונים או להשתתף בפעילויות כמו תפילות, טבילות או טקסי הסמכה.
