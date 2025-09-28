מתקפה רוסית נרחבת הלילה על קייב וז'פורז'יה; ארבעה נהרגו ועשרות נפצעו

רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים וכטב"מים נרחבת שנמשכה שעות והביאה לארבעה הרוגים בבירה קייב ולפחות 37 פצועים נוספים ברחבי אוקראינה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מסר כי בגל התקיפות שיגרה מוסקבה קרוב ל-500 כטב"מים מדגם שאהד ולמעלה מ-40 טילים. לדבריו, "הקרמלין מרוויח מהמשך המלחמה ומהטרור כל עוד הוא נהנה מהכנסות אנרגיה ומפעיל צי צללים. נמשיך להכות בחזרה כדי לשלול מרוסיה את מקורות ההכנסה הללו ולכפות עליה דיפלומטיה".