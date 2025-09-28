 מתקפה רוסית נרחבת הלילה על קייב וז'פורז'יה; ארבעה נהרגו ועשרות נפצעו
נשיא אוקראינה מסר כי מוסקבה שיגרה קרוב ל-500 כטב"מים ולמעלה מ-40 טילים. מנגד, סוכנות הידיעות TASS דיווחה כי מערכות ההגנה האווירית הרוסיות יירטו והשמידו הלילה 41 כטב"מים אוקראיניים מעל אזורים שונים במדינה

דורון פסקין | 28 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

רוסיה ביצעה הלילה מתקפת טילים וכטב"מים נרחבת שנמשכה שעות והביאה לארבעה הרוגים בבירה קייב ולפחות 37 פצועים נוספים ברחבי אוקראינה.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, מסר כי בגל התקיפות שיגרה מוסקבה קרוב ל-500 כטב"מים מדגם שאהד ולמעלה מ-40 טילים. לדבריו, "הקרמלין מרוויח מהמשך המלחמה ומהטרור כל עוד הוא נהנה מהכנסות אנרגיה ומפעיל צי צללים. נמשיך להכות בחזרה כדי לשלול מרוסיה את מקורות ההכנסה הללו ולכפות עליה דיפלומטיה".

הריסות בקייב לאחר ההפצצה הרוסית, 28 בספטמבר 2025

הריסות בקייב לאחר ההפצצה הרוסית, 28 בספטמבר 2025 | צילום: ROMAN PILIPEY/AFP via Getty Images

