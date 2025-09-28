הדרג המדיני שוקל צעדי תגובה בעקבות ההכרה של כמה מדינות במדינה פלסטינית. דיווח ירדני: מדינות ערב הזהירו את עבאס מתוכנית ישראלית להטלת מצור עליו במוקטעה ברמאללה
יוני בן מנחם | 28 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
גורמי ביטחון בכירים המליצו לדרג המדיני להטיל סנקציות על בכירים ברש"פ
בעקבות ההכרה של כמה מדינות החברות באו"ם, ובראשן מדינות אירופה, במדינה פלסטינית עצמאית, ובעקבות התנגדותו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיפוח יהודה ושומרון לישראל, הדרג המדיני שוקל צעדים אחרים כתגובה על ההכרה במדינה פלסטינית.
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המליצו לדרג המדיני להטיל עיצומים אישיים על אישים בכירים ברש"פ, כולל פגיעה בחופש התנועה שלהם ושלילת תעודות האח"מ (VIP) המונפקות להם על פי הסכם אוסלו.
ההמלצה מתייחסת ליו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס; סגנו, חוסיין א-שיח'; מזכ"ל תנועת פת"ח, ג'בריל רג'וב; יועצו של יו"ר הרש"פ לעניינים בין-לאומיים, ריאד אלמאלכי, ועוד. במידה והסנקציות האלה יתממשו, יתקשו בכירי הרש"פ לצאת לחו"ל ויהיו מרותקים לרמאללה.
