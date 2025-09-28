גורמי ביטחון בכירים המליצו לדרג המדיני להטיל סנקציות על בכירים ברש"פ

בעקבות ההכרה של כמה מדינות החברות באו"ם, ובראשן מדינות אירופה, במדינה פלסטינית עצמאית, ובעקבות התנגדותו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לסיפוח יהודה ושומרון לישראל, הדרג המדיני שוקל צעדים אחרים כתגובה על ההכרה במדינה פלסטינית.

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי המליצו לדרג המדיני להטיל עיצומים אישיים על אישים בכירים ברש"פ, כולל פגיעה בחופש התנועה שלהם ושלילת תעודות האח"מ (VIP) המונפקות להם על פי הסכם אוסלו.