שופט בדמשק הוציא את הצו שמאשים את אסד ברצח, עינויים ושלילת חירות באירועים בדרעא ב-2011; הצו עשוי לעבור לאינטרפול ולפתוח חזית משפטית בין-לאומית, בעוד הנשיא המודח שוהה ברוסיה
דורון פסקין | 27 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
סוריה: צו מעצר הוצא נגד הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד
סוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA, דיווחה כי שופט חוקר מדמשק, תאופיק עלי, הוציא היום צו מעצר נגד נשיא סוריה לשעבר שהודח, בשאר אל-אסד.
הצו מתייחס לאירועים שהתרחשו בעיר דרעא בשנת 2011, עם פרוץ ההתקוממות נגד שלטונו של אסד. הצו כולל אישומים חמורים, בהם רצח בכוונה תחילה, עינויים שהובילו למוות, ושלילת חירות.
בדברים שאמר ל-SANA ציין השופט עלי כי ההחלטה מאפשרת עתה להעביר את צו המעצר לאינטרפול – ולפעול לקידום ההליך גם במישור הבין-לאומי. הצו הוצא בעקבות תביעה שהגישו בני משפחות קורבנות מהעיר דרעא, הדורשים להביא לדין את מי שלדבריהם אחראי ישירות לפשעים שבוצעו כלפי יקיריהם.
