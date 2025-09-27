 סוריה: צו מעצר הוצא נגד הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד
שופט בדמשק הוציא את הצו שמאשים את אסד ברצח, עינויים ושלילת חירות באירועים בדרעא ב-2011; הצו עשוי לעבור לאינטרפול ולפתוח חזית משפטית בין-לאומית, בעוד הנשיא המודח שוהה ברוסיה

דורון פסקין | 27 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סוריה: צו מעצר הוצא נגד הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA, דיווחה כי שופט חוקר מדמשק, תאופיק עלי, הוציא היום צו מעצר נגד נשיא סוריה לשעבר שהודח, בשאר אל-אסד.

הצו מתייחס לאירועים שהתרחשו בעיר דרעא בשנת 2011, עם פרוץ ההתקוממות נגד שלטונו של אסד. הצו כולל אישומים חמורים, בהם רצח בכוונה תחילה, עינויים שהובילו למוות, ושלילת חירות.

בדברים שאמר ל-SANA ציין השופט עלי כי ההחלטה מאפשרת עתה להעביר את צו המעצר לאינטרפול – ולפעול לקידום ההליך גם במישור הבין-לאומי. הצו הוצא בעקבות תביעה שהגישו בני משפחות קורבנות מהעיר דרעא, הדורשים להביא לדין את מי שלדבריהם אחראי ישירות לפשעים שבוצעו כלפי יקיריהם.

נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל-אסד, 15 במרץ 2023

נשיא סוריה לשעבר, בשאר אל-אסד, 15 במרץ 2023 | צילום: VLADIMIR GERDO/SPUTNIK/AFP via Getty Images

