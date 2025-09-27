סוריה: צו מעצר הוצא נגד הנשיא לשעבר בשאר אל-אסד

סוכנות הידיעות הסורית הרשמית SANA, דיווחה כי שופט חוקר מדמשק, תאופיק עלי, הוציא היום צו מעצר נגד נשיא סוריה לשעבר שהודח, בשאר אל-אסד.

הצו מתייחס לאירועים שהתרחשו בעיר דרעא בשנת 2011, עם פרוץ ההתקוממות נגד שלטונו של אסד. הצו כולל אישומים חמורים, בהם רצח בכוונה תחילה, עינויים שהובילו למוות, ושלילת חירות.