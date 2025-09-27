המאמצים הדיפלומטיים שנערכו בשבועות האחרונים בין המעצמות האירופאיות לאיראן נכשלו. כיצד צפויות הסנקציות להשפיע על הכלכלה האיראנית?
דורון פסקין | 27 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
נכשל ניסיון נוסף של רוסיה וסין במועצת הביטחון: הסנקציות של האו"ם על איראן צפויות להתחדש הלילה
מועצת הביטחון של האו"ם דחתה אמש את יוזמת רוסיה וסין שנועדה לעכב את חידוש הסנקציות על איראן. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, הסנקציות ייכנסו לתוקפן מחדש בלילה שבין שבת לראשון.
בשבועות האחרונים התקיימו מגעים דיפלומטיים שנכשלו בניסיון לגשר בין איראן לבין שלוש המעצמות האירופיות – גרמניה, צרפת ובריטניה.
בישיבה שנערכה אמש בניו יורק, הגישו רוסיה וסין הצעת החלטה להאריך בחצי שנה את הקפאת הסנקציות, במטרה לאפשר לאיראן זמן נוסף למשא ומתן. אולם ההצעה נדחתה ברוב גדול – מתוך 15 מדינות, רק ארבע – רוסיה, סין, פקיסטן ואלג'יריה, הצביעו בעדה. בכך נסללה הדרך להפעלת "מנגנון הסנאפבק", שנקבע בהסכם הגרעין מ-2015, ולחידוש אוטומטי של הסנקציות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו