 נכשל ניסיון נוסף של רוסיה וסין במועצת הביטחון: הסנקציות של האו"ם על איראן צפויות להתחדש הלילה
המאמצים הדיפלומטיים שנערכו בשבועות האחרונים בין המעצמות האירופאיות לאיראן נכשלו. כיצד צפויות הסנקציות להשפיע על הכלכלה האיראנית?

דורון פסקין | 27 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

מועצת הביטחון של האו"ם דחתה אמש את יוזמת רוסיה וסין שנועדה לעכב את חידוש הסנקציות על איראן. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, הסנקציות ייכנסו לתוקפן מחדש בלילה שבין שבת לראשון.

בשבועות האחרונים התקיימו מגעים דיפלומטיים שנכשלו בניסיון לגשר בין איראן לבין שלוש המעצמות האירופיות – גרמניה, צרפת ובריטניה.

בישיבה שנערכה אמש בניו יורק, הגישו רוסיה וסין הצעת החלטה להאריך בחצי שנה את הקפאת הסנקציות, במטרה לאפשר לאיראן זמן נוסף למשא ומתן. אולם ההצעה נדחתה ברוב גדול – מתוך 15 מדינות, רק ארבע – רוסיה, סין, פקיסטן ואלג'יריה, הצביעו בעדה. בכך נסללה הדרך להפעלת "מנגנון הסנאפבק", שנקבע בהסכם הגרעין מ-2015, ולחידוש אוטומטי של הסנקציות.

ישיבת מועצת הביטחון של האו"ם בנושא הסנקציות על איראן, 26 בספטמבר 2025

ישיבת מועצת הביטחון של האו"ם בנושא הסנקציות על איראן, 26 בספטמבר 2025 | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בנאום באו''ם
ראש הממשלה: "לתת לפלסטינים מדינה מייל אחד מירושלים אחרי ה-7 באוקטובר, זה כמו לתת לאל-קאעידה מדינה מייל אחד מניו יורק אחרי ה-11 בספטמבר"

צוות מגזין אפוק

סיכום עיקרי נאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו באו"ם

מעמד החתימה בין נציגי ארגון האנרגיה האטומית של איראן לבין חברת "רוסאטום", בנוכחות שגריר איראן במוסקבה, כאזם ג'לאלי
איראן ורוסיה חתמו על הסכם בשווי 25 מיליארד דולר להקמת תחנת כוח גרעינית בדרום איראן

דורון פסקין

התחנה החדשה תוקם במחוז הורמוזגאן שבדרום-מזרח איראן ותכלול ארבע יחידות ייצור בהספק כולל של יותר מ-5,000 מגה-וואט; לטענת שתי המדינות, המיזם נועד ל"צרכים אזרחיים ושלום"

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, 14 ביולי 2025
מזכ"ל נאט"ו: לא ניתן להמשיך להפיל כטב"מים באמצעות טילים יקרים, בקרוב ייפרסו טכנולוגיות יירוט זולות יותר

דורון פסקין

רוטה אמר את הדברים על רקע חדירות חוזרות של רחפנים ומטוסים רוסיים למרחב האווירי של מספר מדינות נאט"ו והזהיר כי למדינות הברית שמורה הזכות ליירט כלי טיס רוסיים

ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, 30 במאי 2023
כתב אישום הוגש נגד ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי

אורן שלום

קומי מואשם במתן הצהרה כוזבת בפני ועדת המשפט של הסנאט ושיבוש הליכי משפט – סעיף בגינו ניתן להיענש בעד חמש שנות מאסר. נשיא ארה"ב הגיב: "צדק באמריקה"

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 19 בספטמבר 2023
טוני בלייר עשוי לעמוד בראש מערך זמני לניהול רצועת עזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי ארה"ב מקדמת יוזמה להקמת רשות בינלאומית, שתפקח על שיקום רצועת עזה ותנהל את ענייניה במשך מספר שנים. ישראל טרם נתנה את הסכמתה למהלך, ונשיא ארה"ב טראמפ צפוי לדון בנושא עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך מסיבת העיתונאים הלילה
נשיא ארה"ב הלילה לכתבים: "לא אאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית"

צוות מגזין אפוק

טראמפ אמר את הדברים בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן

