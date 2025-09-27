נכשל ניסיון נוסף של רוסיה וסין במועצת הביטחון: הסנקציות של האו"ם על איראן צפויות להתחדש הלילה

מועצת הביטחון של האו"ם דחתה אמש את יוזמת רוסיה וסין שנועדה לעכב את חידוש הסנקציות על איראן. אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון, הסנקציות ייכנסו לתוקפן מחדש בלילה שבין שבת לראשון.

בשבועות האחרונים התקיימו מגעים דיפלומטיים שנכשלו בניסיון לגשר בין איראן לבין שלוש המעצמות האירופיות – גרמניה, צרפת ובריטניה.