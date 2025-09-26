סיכום עיקרי נאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו באו"ם
צוות מגזין אפוק | 26 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
ראש הממשלה: "לתת לפלסטינים מדינה מייל אחד מירושלים אחרי ה-7 באוקטובר, זה כמו לתת לאל-קאעידה מדינה מייל אחד מניו יורק אחרי ה-11 בספטמבר"
• כיום חצי מהנהגת החות'ים בתימן – איננה, יחיא סינוואר בעזה – איננו, חסן נסראללה בלבנון – איננו, משטר אסד בסוריה – איננו. אותם טילים, אותן מיליציות בעיראק – ובכן, הם עדיין מורתעים, מנהיגיהם, אם יתקפו את ישראל – גם הם ייעלמו. מפקדיה הבכירים של איראן והמדענים הבכירים ביותר שלה לפצצה האטומית – גם הם אינם.
• הנשיא טראמפ ואני הבטחנו למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני – וקיימנו את ההבטחה הזו. הסרנו איום קיומי מישראל ואיום קטלני מהעולם המתורבת.
• עלינו להישאר דרוכים, עלינו להיות צלולי דעת ודרוכים לחלוטין, אסור לנו לאפשר לאיראן לשקם את כוחותיה הצבאיים והגרעיניים. מאגרי האורניום המועשר שלה – חייבים להיות מושמדים.
