ראש הממשלה: "לתת לפלסטינים מדינה מייל אחד מירושלים אחרי ה-7 באוקטובר, זה כמו לתת לאל-קאעידה מדינה מייל אחד מניו יורק אחרי ה-11 בספטמבר"

• כיום חצי מהנהגת החות'ים בתימן – איננה, יחיא סינוואר בעזה – איננו, חסן נסראללה בלבנון – איננו, משטר אסד בסוריה – איננו. אותם טילים, אותן מיליציות בעיראק – ובכן, הם עדיין מורתעים, מנהיגיהם, אם יתקפו את ישראל – גם הם ייעלמו. מפקדיה הבכירים של איראן והמדענים הבכירים ביותר שלה לפצצה האטומית – גם הם אינם.

• הנשיא טראמפ ואני הבטחנו למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני – וקיימנו את ההבטחה הזו. הסרנו איום קיומי מישראל ואיום קטלני מהעולם המתורבת.