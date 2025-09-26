 איראן ורוסיה חתמו על הסכם בשווי 25 מיליארד דולר להקמת תחנת כוח גרעינית בדרום איראן
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

התחנה החדשה תוקם במחוז הורמוזגאן שבדרום-מזרח איראן ותכלול ארבע יחידות ייצור בהספק כולל של יותר מ-5,000 מגה-וואט; לטענת שתי המדינות, המיזם נועד ל"צרכים אזרחיים ושלום"

דורון פסקין | 26 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

איראן ורוסיה חתמו על הסכם בשווי 25 מיליארד דולר להקמת תחנת כוח גרעינית בדרום איראן

איראן ורוסיה חתמו היום במוסקבה על הסכם ליישום פרויקט ענק להקמת תחנת כוח גרעינית חדשה באיראן, שתכלול ארבע יחידות ייצור. לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA, המיזם צפוי להגדיל באופן משמעותי את כושר ייצור החשמל הגרעיני באיראן.

החתימה התקיימה במסגרת אירועי תערוכת "אטום אקספו 2025", שנפתחה אתמול בבירת רוסיה. התחנה החדשה צפויה לקום באזור סירכ שבמחוז הורמוזגאן, בדרום-מזרח איראן, על שטח של כ-5 מיליון מ"ר.

על פי התכנון, ארבע יחידות הייצור יספקו יחד 5,020 מגה-וואט חשמל – כל אחת מהן בהספק של כ-1,255 מגה-וואט. עוד דווח כי העבודות כבר החלו לאחר שהושלם מחקר לבחירת האתר להקמת הפרויקט. בנוסף, בוצעו מחקרים הנדסיים וסביבתיים כאשר חלק מפעולות הכנת השטח כבר בוצע.

מעמד החתימה בין נציגי ארגון האנרגיה האטומית של איראן לבין חברת "רוסאטום", בנוכחות שגריר איראן במוסקבה, כאזם ג'לאלי

מעמד החתימה בין נציגי ארגון האנרגיה האטומית של איראן לבין חברת "רוסאטום", בנוכחות שגריר איראן במוסקבה, כאזם ג'לאלי | שימוש לפי סעיף 27א'

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, 14 ביולי 2025
מזכ"ל נאט"ו: לא ניתן להמשיך להפיל כטב"מים באמצעות טילים יקרים, בקרוב ייפרסו טכנולוגיות יירוט זולות יותר

דורון פסקין

רוטה אמר את הדברים על רקע חדירות חוזרות של רחפנים ומטוסים רוסיים למרחב האווירי של מספר מדינות נאט"ו והזהיר כי למדינות הברית שמורה הזכות ליירט כלי טיס רוסיים

ראש ה-FBI לשעבר, ג'יימס קומי, 30 במאי 2023
כתב אישום הוגש נגד ראש ה-FBI לשעבר ג'יימס קומי

אורן שלום

קומי מואשם במתן הצהרה כוזבת בפני ועדת המשפט של הסנאט ושיבוש הליכי משפט – סעיף בגינו ניתן להיענש בעד חמש שנות מאסר. נשיא ארה"ב הגיב: "צדק באמריקה"

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 19 בספטמבר 2023
טוני בלייר עשוי לעמוד בראש מערך זמני לניהול רצועת עזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי ארה"ב מקדמת יוזמה להקמת רשות בינלאומית, שתפקח על שיקום רצועת עזה ותנהל את ענייניה במשך מספר שנים. ישראל טרם נתנה את הסכמתה למהלך, ונשיא ארה"ב טראמפ צפוי לדון בנושא עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, במהלך מסיבת העיתונאים הלילה
נשיא ארה"ב הלילה לכתבים: "לא אאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית"

צוות מגזין אפוק

טראמפ אמר את הדברים בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש השב''כ המיועד, האלוף דוד זיני | צילום: מעיין טואף/ לע״מ
ועדת גרוניס אישרה את מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב״כ

צוות מגזין אפוק

בהחלטת הוועדה צוין כי לא נמצאה בעיה של 'טוהר המידות' במינויו כראש השירות. סמוטריץ' הגיב: "‏הגיע זמן תיקון". לפיד: "אני מקווה ומאמין שהאלוף זיני יידע כמו קודמיו לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה"

נבחרת ישראל במשחקה מול נבחרת איטליה במוקדמות המונדיאל 2026, 8 בספטמבר 2025 | צילום: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images
דיווחים: תמיכה רחבה באופ"א להשעיית ישראל מתחרויות כדורגל בין-לאומיות

דורון פסקין

לפי דיווחים של סוכנות הידיעות AP וסקיי ניוז הבריטי, בוועד המנהל של אופ"א קיים רוב בעד המהלך. ארה"ב צפויה לפעול למניעת הצעד

שתפו: