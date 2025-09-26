איראן ורוסיה חתמו על הסכם בשווי 25 מיליארד דולר להקמת תחנת כוח גרעינית בדרום איראן

איראן ורוסיה חתמו היום במוסקבה על הסכם ליישום פרויקט ענק להקמת תחנת כוח גרעינית חדשה באיראן, שתכלול ארבע יחידות ייצור. לפי סוכנות הידיעות האיראנית הרשמית IRNA, המיזם צפוי להגדיל באופן משמעותי את כושר ייצור החשמל הגרעיני באיראן.

החתימה התקיימה במסגרת אירועי תערוכת "אטום אקספו 2025", שנפתחה אתמול בבירת רוסיה. התחנה החדשה צפויה לקום באזור סירכ שבמחוז הורמוזגאן, בדרום-מזרח איראן, על שטח של כ-5 מיליון מ"ר.

על פי התכנון, ארבע יחידות הייצור יספקו יחד 5,020 מגה-וואט חשמל – כל אחת מהן בהספק של כ-1,255 מגה-וואט. עוד דווח כי העבודות כבר החלו לאחר שהושלם מחקר לבחירת האתר להקמת הפרויקט. בנוסף, בוצעו מחקרים הנדסיים וסביבתיים כאשר חלק מפעולות הכנת השטח כבר בוצע.