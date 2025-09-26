 מזכ"ל נאט"ו: לא ניתן להמשיך להפיל כטב"מים באמצעות טילים יקרים, בקרוב ייפרסו טכנולוגיות יירוט זולות יותר
רוטה אמר את הדברים על רקע חדירות חוזרות של רחפנים ומטוסים רוסיים למרחב האווירי של מספר מדינות נאט"ו והזהיר כי למדינות הברית שמורה הזכות ליירט כלי טיס רוסיים

דורון פסקין | 26 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מזכ"ל נאט"ו: לא ניתן להמשיך להפיל כטב"מים באמצעות טילים יקרים, בקרוב ייפרסו טכנולוגיות יירוט זולות יותר

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, אמר אתמול כי הברית אינה יכולה להרשות לעצמה להמשיך ליירט כטב"מים זולים, שעלויות ייצורם מסתכמות באלפי דולרים בודדים, באמצעות טילים שעלותם מגיעה עד מיליון דולר.

לדבריו, בשבועות הקרובים נאט"ו תאיץ את פריסתן של טכנולוגיות יירוט זולות יותר. רוטה אמר את הדברין בריאיון לערוץ בלומברג  TV.

הדברים נאמרו על רקע סדרת חדירות והפרות אוויריות שבוצעו בשבועות האחרונים על ידי מטוסים ורחפנים רוסיים במרחב האווירי של מדינות נאט"ו.

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, 14 ביולי 2025

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, 14 ביולי 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

