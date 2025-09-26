מזכ"ל נאט"ו: לא ניתן להמשיך להפיל כטב"מים באמצעות טילים יקרים, בקרוב ייפרסו טכנולוגיות יירוט זולות יותר

מזכ"ל נאט"ו, מארק רוטה, אמר אתמול כי הברית אינה יכולה להרשות לעצמה להמשיך ליירט כטב"מים זולים, שעלויות ייצורם מסתכמות באלפי דולרים בודדים, באמצעות טילים שעלותם מגיעה עד מיליון דולר.

לדבריו, בשבועות הקרובים נאט"ו תאיץ את פריסתן של טכנולוגיות יירוט זולות יותר. רוטה אמר את הדברין בריאיון לערוץ בלומברג TV.