 טוני בלייר עשוי לעמוד בראש מערך זמני לניהול רצועת עזה
גורמים בכירים בירושלים מסרו כי ארה"ב מקדמת יוזמה להקמת רשות בינלאומית, שתפקח על שיקום רצועת עזה ותנהל את ענייניה במשך מספר שנים. ישראל טרם נתנה את הסכמתה למהלך, ונשיא ארה"ב טראמפ צפוי לדון בנושא עם ראש הממשלה נתניהו בשבוע הבא

יוני בן מנחם | 26 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טוני בלייר עשוי לעמוד בראש מערך זמני לניהול רצועת עזה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ יוזם תוכנית שלפיה ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, יעמוד בראש מערך זמני לניהול רצועת עזה, ללא מעורבות הרש"פ בשלב הראשון. התוכנית כוללת מינוי רשות בין-לאומית שתפקח על שיקום הרצועה וניהולה במשך כמה שנים. במהלך תקופה זו יוצב בעזה כוח בין-לאומי, והוא ישמור על גבולות הרצועה וימנע מחמאס להשתקם.

על פי אותם גורמים, התוכנית נמצאת בשלבי גיבוש. היא זוכה לגיבוי מלא של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וישראל פתוחה לשמוע את פרטיה. לדבריהם, ישראל לא הסכימה לשום תוכנית עדיין, והנושא יידון בהרחבה בפגישה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין טראמפ בבית הלבן בתחילת השבוע הבא.

את המנדט לפעילותה תקבל הרשות הבין-לאומית ממועצת הביטחון של האו"ם. היא אמורה לעבוד בתיאום עם הרש"פ, ואחר כך להעביר לידיה את השלטון. כזכור, ישראל מתנגדת בתוקף לכך שהרש"פ תשלוט ברצועת עזה בכל שלב שהוא. גורמים מדיניים בכירים אומרים כי הרש"פ היא גוף מעודד טרור ומסית נגד ישראל.

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 19 בספטמבר 2023

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 19 בספטמבר 2023 | צילום: Riccardo Savi/Getty Images for Concordia Summit

