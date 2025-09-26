טוני בלייר עשוי לעמוד בראש מערך זמני לניהול רצועת עזה

גורמים מדיניים בכירים בירושלים אומרים כי ממשל טראמפ יוזם תוכנית שלפיה ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, יעמוד בראש מערך זמני לניהול רצועת עזה, ללא מעורבות הרש"פ בשלב הראשון. התוכנית כוללת מינוי רשות בין-לאומית שתפקח על שיקום הרצועה וניהולה במשך כמה שנים. במהלך תקופה זו יוצב בעזה כוח בין-לאומי, והוא ישמור על גבולות הרצועה וימנע מחמאס להשתקם.

על פי אותם גורמים, התוכנית נמצאת בשלבי גיבוש. היא זוכה לגיבוי מלא של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, וישראל פתוחה לשמוע את פרטיה. לדבריהם, ישראל לא הסכימה לשום תוכנית עדיין, והנושא יידון בהרחבה בפגישה בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין טראמפ בבית הלבן בתחילת השבוע הבא.