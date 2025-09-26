נשיא ארה"ב הלילה לכתבים: "לא אאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בשיחה עם כתבים לאפשרות שיאפשר לישראל לספח את שטחי הגדה המערבית.

טראמפ נשאל על ידי כתבת: "האם הבטחת למנהיגים השבוע שלא תאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית?" הוא השיב: "אני לא אאשר לישראל לספח את הגדה המערבית. לא, אני לא אאפשר את זה. זה לא יקרה".