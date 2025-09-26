טראמפ אמר את הדברים בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן
צוות מגזין אפוק | 26 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא ארה"ב הלילה לכתבים: "לא אאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הלילה בשיחה עם כתבים לאפשרות שיאפשר לישראל לספח את שטחי הגדה המערבית.
טראמפ נשאל על ידי כתבת: "האם הבטחת למנהיגים השבוע שלא תאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית?" הוא השיב: "אני לא אאשר לישראל לספח את הגדה המערבית. לא, אני לא אאפשר את זה. זה לא יקרה".
לאחר מכן נשאל האם דיבר על זה ישירות עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וענה: "כן. אבל אני לא הולך לאפשר את זה, בין אם דיברתי איתו או לא. אני דיברתי. אבל אני לא מאפשר לישראל לספח את הגדה המערבית".
