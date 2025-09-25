ועדת גרוניס אישרה את מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב״כ

בהחלטת הוועדה צוין כי לא נמצאה בעיה של 'טוהר המידות' במינויו כראש השירות. סמוטריץ' הגיב: "‏הגיע זמן תיקון". לפיד: "אני מקווה ומאמין שהאלוף זיני יידע כמו קודמיו לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה"

צוות מגזין אפוק | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳