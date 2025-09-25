 ועדת גרוניס אישרה את מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש השב״כ
בהחלטת הוועדה צוין כי לא נמצאה בעיה של 'טוהר המידות' במינויו כראש השירות. סמוטריץ' הגיב: "‏הגיע זמן תיקון". לפיד: "אני מקווה ומאמין שהאלוף זיני יידע כמו קודמיו לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה"

צוות מגזין אפוק | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

במכתב ששלחה היום ועדת גרוניס לראש הממשלה, בנימין נתניהו, נכתב כי "בנסיבות העניין לא ניתן לקבוע שבעיית 'טוהר מידות' מונעת מראש הממשלה להציע מועמד לתפקיד ראש השירות.

"ככל שמדובר במוצע לתפקיד, הוא האלוף זיני, לא נמצאה בעיה של 'טוהר המידות' במינויו כראש השירות. מאחר שעל פי החלטת הממשלה נתונה הסמכות לוועדה לשלב המינוי, מודגש שהחלטתה של הוועדה מתייחסת לעת הזו, היא עת המינוי".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הגיב: ‏"ברכות לאלוף דוד זיני, ‏ברכות לשב״כ ‏וברכות למדינת ישראל. ‏הגיע זמן תיקון".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וראש השב''כ המיועד, האלוף דוד זיני | צילום: מעיין טואף/ לע״מ

