לקראת נאום ראש הממשלה נתניהו באו"ם – משרד ראש הממשלה יצא בקמפיין הסברה שיציג את זוועות החמאס

לשכת ראש הממשלה עדכנה כי לקראת נאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעצרת האו"ם, משרד ראש הממשלה ומערך הדוברות של ראש הממשלה יזמו קמפיין הסברה בניו יורק על גבי עשרות רבות של שלטי חוצות ענקיים ועשרות משאיות סביב בניין האו"ם ובטיימס סקוור.

https://vimeo.com/1121924391?share=copy