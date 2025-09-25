 לקראת נאום ראש הממשלה נתניהו באו"ם – משרד ראש הממשלה יצא בקמפיין הסברה שיציג את זוועות החמאס
עשרות רבות של שלטי חוצות ענקיים ועשרות משאיות סביב בניין האו"ם ובטיימס סקוור יציגו את הכיתוב "זכרו את ה-7 באוקטובר" יחד עם קוד QR המכיל תיעודים מהזוועות שביצע חמאס

צוות מגזין אפוק | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

לשכת ראש הממשלה עדכנה כי לקראת נאומו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בעצרת האו"ם, משרד ראש הממשלה ומערך הדוברות של ראש הממשלה יזמו קמפיין הסברה בניו יורק על גבי עשרות רבות של שלטי חוצות ענקיים ועשרות משאיות סביב בניין האו"ם ובטיימס סקוור.

https://vimeo.com/1121924391?share=copy

על שלטי הפרסום והמשאיות נכתב בשפה האנגלית "זכרו את ה-7 באוקטובר". כמו כן, יוצג קוד QR, שסריקתו מובילה לאתר הזמין רק בחו״ל אשר מציג את הזוועות מה-7 באוקטובר.

תיעוד מקמפיין העלאת המודעות ל-7 באוקטובר ולזוועות החמאס בניו יורק

