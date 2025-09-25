נשיא צרפת לשעבר הורשע בקשירת קשר לקבלת מימון בחשאי לקמפיין הבחירות ב-2007 ממשטרו של שליט לוב לשעבר, מועמר קדאפי
צרפת: ניקולא סרקוזי נידון ל-5 שנים בכלא
בית משפט בפריז גזר היום חמש שנות מאסר על נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, לאחר שהורשע בקשירת קשר לניסיונות של עוזריו ומקורביו לקבל בחשאי מימון לקמפיין הבחירות שלו ממשטרו של שליט לוב לשעבר, מועמר קדאפי, לקראת הבחירות לנשיאות בשנת 2007.
בית המשפט קבע כי סרקוזי היה שותף למזימה שנמשכה בין השנים 2005 ל-2007, שמטרתה הייתה לממן את הקמפיין המוצלח שלו באמצעות כספים לוביים, בתמורה לטובות הנאה מדיניות ודיפלומטיות. מנגד, הוא זוכה משלושה אישומים נוספים – שחיתות פסיבית, מימון בלתי חוקי של קמפיין והסתרת מעילה בכספי ציבור.
פסק הדין הופך את סרקוזי לנשיא הראשון בצרפת המודרנית שנגזר עליו לרצות עונש מאסר בפועל. לפי דיווח של סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, נקבע כי ערעורו הצפוי של סרקוזי לא יעכב את ביצוע גזר הדין. בתוך כחודש הוא יזומן כדי לקבל הודעה על מועד תחילת ריצוי עונשו.
