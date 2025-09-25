 ישראל תקפה בצנעא בירת תימן
גורמים בכירים בישראל מאשרים כי התקיפה התבצעה בשילוב של חיל האוויר וחיל הים. שר הביטחון: "כמו שהבטחתי אתמול – מי שפוגע בנו ייפגע שבעתיים"

צוות מגזין אפוק | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ישראל תקפה בצנעא בירת תימן

על רקע פגיעת הכטב"ם אמש בעיר אילת ופציעתם של 22 בני אדם, נוסף על שיגורים יומיים מתימן לעבר ישראל, ביצעה היום ישראל תקיפה על יעדים בצנעא, בירת תימן.

גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אישרו כי מדובר בתקיפה משולבת של חיל האוויר וחיל הים.

התקיפה התבצעה במקביל לתחילת נאומו השבועי של מנהיג החות'ים, עבדאלמאלכ בדר א-דין אלחות'י.

תיעוד מהתקיפה של צה״ל היום

תיעוד מהתקיפה של צה״ל היום | שימוש לפי סעיף 27א׳

תחנת דלק במוסקבה, 10 במרץ 2025
משבר האנרגיה ברוסיה מחריף: מאות תחנות דלק נסגרו, מחסור חמור מורגש בקרים ובדרום המדינה

דורון פסקין

העיתון הכלכלי "קומרסנט" דיווח כי ייצור הבנזין ירד השנה בכ-10%. הממשלה מגבילה את היצוא בניסיון לבלום את המשבר, אך המחסור בתחנות הדלק הולך ומעמיק

תמונת לווין של מתקן שאהרוד, שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות AP
דיווח: איראן מנסה לשקם את תעשיית הטילים שנפגעה בתקיפות הישראליות

דורון פסקין

צילומי לווין שפורסמו על ידי סוכנות הידיעות AP מעידים על פעילות איראנית נרחבת לשיקום התשתיות. עם זאת, קצב ייצור הטילים צפוי להיות נמוך בשל מחסור במיקסרים פלנטריים המשמשים ליצירת ערבוב אחיד של  תרכובות הדלק, אותם סיפקה לה בעבר סין

משטרת ישראל
נעצר ישראלי בעל אזרחות אמריקנית שהגיע ממרוקו כדי לרגל לטובת איראן

קרן זריהן

בחקירה התברר כי הוא העביר לגורמים איראנים מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר

תמונה של השלט שהוצב בכניסה למסעדה
פיצרייה בגרמניה הודיעה כי לא תאפשר כניסה לישראלים

אורן שלום

מסעדת פיצה זולו שבבוואריה הציבה שלט בו נכתב כי "אזרחי ישראל אינם רצויים במקום הזה". בקהילה היהודית תקפו: "כך בדיוק זה התחיל אז ב-1933". במקרה נוסף באזור: חנות כלי נגינה דרשה מתזמורת ישראלית להביע עמדה על המצב בעזה כתנאי להשכרת ציוד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 24 ביולי 2024
נעצר חשוד שהגיע לתחנת משטרה והצהיר על רצונו לרצוח את ראש הממשלה

צוות מגזין אפוק

יחידת התביעות המשטרתית צפויה להגיש היום כתב אישום נגד החשוד, תושב קריית גת בשנות ה-40 לחייו

שר המודיעין האיראני, חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב
שר המודיעין האיראני: "השגנו אוצר של מידע אודות ישראל – כולל שמות 189 מומחים גרעיניים וצבאיים"

דורון פסקין

חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב אמר אמש בתוכנית דוקומנטרית כי איראן שמה ידה על מיליוני עמודים של מידע הכולל פרטים על פרויקטים צבאיים וגרעיניים ופרויקטים משותפים של ישראל עם ארה"ב ומדינות אירופאיות

