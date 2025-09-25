גורמים בכירים בישראל מאשרים כי התקיפה התבצעה בשילוב של חיל האוויר וחיל הים. שר הביטחון: "כמו שהבטחתי אתמול – מי שפוגע בנו ייפגע שבעתיים"
צוות מגזין אפוק | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ישראל תקפה בצנעא בירת תימן
על רקע פגיעת הכטב"ם אמש בעיר אילת ופציעתם של 22 בני אדם, נוסף על שיגורים יומיים מתימן לעבר ישראל, ביצעה היום ישראל תקיפה על יעדים בצנעא, בירת תימן.
גורמים ביטחוניים בכירים בישראל אישרו כי מדובר בתקיפה משולבת של חיל האוויר וחיל הים.
התקיפה התבצעה במקביל לתחילת נאומו השבועי של מנהיג החות'ים, עבדאלמאלכ בדר א-דין אלחות'י.
