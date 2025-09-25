העיתון הכלכלי "קומרסנט" דיווח כי ייצור הבנזין ירד השנה בכ-10%. הממשלה מגבילה את היצוא בניסיון לבלום את המשבר, אך המחסור בתחנות הדלק הולך ומעמיק
דורון פסקין | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
משבר האנרגיה ברוסיה מחריף: מאות תחנות דלק נסגרו, מחסור חמור מורגש בקרים ובדרום המדינה
משבר הדלק המחריף ברוסיה בא לידי ביטוי בנתונים חדשים שהתפרסמו בתקשורת המקומית, לפיהם נרשמת ירידה במספר תחנות הדלק הפעילות. על פי דיווח שפורסם אתמול בעיתון הכלכלי "קומרסנט", סגירת התחנות נובעת מירידה חדה בייצור הבנזין – תוצאה של תקיפות אוקראיניות על מתקני זיקוק, עבודות תחזוקה נרחבות ושיבושי אספקה חמורים.
לפי הדיווח, המשבר בולט במיוחד בדרום רוסיה ובחצי האי קרים. מאז סוף יולי ועד ה-22 בספטמבר נסגרו ברחבי המדינה כ-360 תחנות דלק, כ-2.6% מכלל התחנות. בקרים ובסבסטופול נסגרו עד מחצית מהתחנות, בדרום רוסיה כ-14%, ואילו במזרח הרחוק הרוסי ובמחוז הפדרלי של הוולגה נרשמה ירידה של כ-2%. במחוז הפדרלי המרכזי הירידה מתונה יותר – כ-1.5%.
מקור בתעשיית הזיקוק, שצוטט על ידי "קומרסנט", הסביר כי השבתת מתקנים עקב תקיפות ותחזוקה מתוכננת צמצמו את ייצור הבנזין השנה בכ-10%. אם בתחילת 2025 עמד הייצור היומי על כ־123,600 טון, הרי שבמחצית הראשונה של ספטמבר הוא ירד לתפוקה הנעה בין 110,000 ל-112,000 טון.
