 דיווח: איראן מנסה לשקם את תעשיית הטילים שנפגעה בתקיפות הישראליות
צילומי לווין שפורסמו על ידי סוכנות הידיעות AP מעידים על פעילות איראנית נרחבת לשיקום התשתיות. עם זאת, קצב ייצור הטילים צפוי להיות נמוך בשל מחסור במיקסרים פלנטריים המשמשים ליצירת ערבוב אחיד של  תרכובות הדלק, אותם סיפקה לה בעבר סין

דורון פסקין | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

על רקע "מלחמת 12 הימים" ביוני 2025 בין ישראל לאיראן, שפגעה קשות במערכי ההגנה וביכולות השיגור של איראן, צילומי לוויין עדכניים שפורסמו אתמול על ידי סוכנות הידיעות AP מעידים על פעילות נרחבת לשיקום ובנייה מחדש של תשתיות ייצור טילים שנפגעו בתקיפות.

עם זאת, לפי AP, ניתוח התמונות על ידי מומחים צבאיים מעלה כי איראן ניצבת בפני צוואר בקבוק חמור: מחסור במיקסרים פלנטריים – מכונות חיוניות לערבוב תרכובות הדלק המוצק. נראה כי מלאי המיקסרים ברשותה מוגבל, והיא נדרשת לרכוש ציוד חדש מספקים זרים על מנת לשוב לקצבי הייצור שהיו לה קודם.

במתקנים בפרצ'ין ובשאהרוד נראים סימנים לעבודות שיקום ובנייה של מבנים שיועדו לייצור ולערבוב דלק מוצק. המיקסרים עצמם – ציוד יקר וייחודי שנפגע בתקיפות ישראליות – אינם ניתנים להחלפה מהירה באמצעים מקומיים. בהיעדרם, קצב הייצור האיראני יישאר מוגבל.

תמונת לווין של מתקן שאהרוד, שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות AP

תמונת לווין של מתקן שאהרוד שפורסמה על ידי סוכנות הידיעות AP | צילום מסך

משטרת ישראל
נעצר ישראלי בעל אזרחות אמריקנית שהגיע ממרוקו כדי לרגל לטובת איראן

קרן זריהן

בחקירה התברר כי הוא העביר לגורמים איראנים מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר

תמונה של השלט שהוצב בכניסה למסעדה
פיצרייה בגרמניה הודיעה כי לא תאפשר כניסה לישראלים

אורן שלום

מסעדת פיצה זולו שבבוואריה הציבה שלט בו נכתב כי "אזרחי ישראל אינם רצויים במקום הזה". בקהילה היהודית תקפו: "כך בדיוק זה התחיל אז ב-1933". במקרה נוסף באזור: חנות כלי נגינה דרשה מתזמורת ישראלית להביע עמדה על המצב בעזה כתנאי להשכרת ציוד

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 24 ביולי 2024
נעצר חשוד שהגיע לתחנת משטרה והצהיר על רצונו לרצוח את ראש הממשלה

צוות מגזין אפוק

יחידת התביעות המשטרתית צפויה להגיש היום כתב אישום נגד החשוד, תושב קריית גת בשנות ה-40 לחייו

שר המודיעין האיראני, חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב
שר המודיעין האיראני: "השגנו אוצר של מידע אודות ישראל – כולל שמות 189 מומחים גרעיניים וצבאיים"

דורון פסקין

חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב אמר אמש בתוכנית דוקומנטרית כי איראן שמה ידה על מיליוני עמודים של מידע הכולל פרטים על פרויקטים צבאיים וגרעיניים ופרויקטים משותפים של ישראל עם ארה"ב ומדינות אירופאיות

כוחות צה"ל בפעילות ביהודה ושומרון, 13 ביוני 2024
ארגוני הטרור מנסים להעתיק את מודל ירי הרקטות מעזה ליהודה ושומרון

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מעריכים כי חמאס והג'יהאד האסלאמי נערכים להפוך את יהודה ושומרון לחזית חדשה לייצור ושיגור רקטות לעבר ישראל מה שמעלה מספר סוגיות אסטרטגיות

סמ״ר צ׳אלצ׳או שמעון דמלאש ז"ל
לוחם בחטיבת הנח"ל נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

סמ"ר צ׳אלצ׳או שמעון דמלאש ז"ל נהרג בפאתי העיר העזה מירי צלף

