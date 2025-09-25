צילומי לווין שפורסמו על ידי סוכנות הידיעות AP מעידים על פעילות איראנית נרחבת לשיקום התשתיות. עם זאת, קצב ייצור הטילים צפוי להיות נמוך בשל מחסור במיקסרים פלנטריים המשמשים ליצירת ערבוב אחיד של תרכובות הדלק, אותם סיפקה לה בעבר סין
דורון פסקין | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: איראן מנסה לשקם את תעשיית הטילים שנפגעה בתקיפות הישראליות
על רקע "מלחמת 12 הימים" ביוני 2025 בין ישראל לאיראן, שפגעה קשות במערכי ההגנה וביכולות השיגור של איראן, צילומי לוויין עדכניים שפורסמו אתמול על ידי סוכנות הידיעות AP מעידים על פעילות נרחבת לשיקום ובנייה מחדש של תשתיות ייצור טילים שנפגעו בתקיפות.
עם זאת, לפי AP, ניתוח התמונות על ידי מומחים צבאיים מעלה כי איראן ניצבת בפני צוואר בקבוק חמור: מחסור במיקסרים פלנטריים – מכונות חיוניות לערבוב תרכובות הדלק המוצק. נראה כי מלאי המיקסרים ברשותה מוגבל, והיא נדרשת לרכוש ציוד חדש מספקים זרים על מנת לשוב לקצבי הייצור שהיו לה קודם.
במתקנים בפרצ'ין ובשאהרוד נראים סימנים לעבודות שיקום ובנייה של מבנים שיועדו לייצור ולערבוב דלק מוצק. המיקסרים עצמם – ציוד יקר וייחודי שנפגע בתקיפות ישראליות – אינם ניתנים להחלפה מהירה באמצעים מקומיים. בהיעדרם, קצב הייצור האיראני יישאר מוגבל.
