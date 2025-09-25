דיווח: איראן מנסה לשקם את תעשיית הטילים שנפגעה בתקיפות הישראליות

על רקע "מלחמת 12 הימים" ביוני 2025 בין ישראל לאיראן, שפגעה קשות במערכי ההגנה וביכולות השיגור של איראן, צילומי לוויין עדכניים שפורסמו אתמול על ידי סוכנות הידיעות AP מעידים על פעילות נרחבת לשיקום ובנייה מחדש של תשתיות ייצור טילים שנפגעו בתקיפות.

עם זאת, לפי AP, ניתוח התמונות על ידי מומחים צבאיים מעלה כי איראן ניצבת בפני צוואר בקבוק חמור: מחסור במיקסרים פלנטריים – מכונות חיוניות לערבוב תרכובות הדלק המוצק. נראה כי מלאי המיקסרים ברשותה מוגבל, והיא נדרשת לרכוש ציוד חדש מספקים זרים על מנת לשוב לקצבי הייצור שהיו לה קודם.