נעצר ישראלי בעל אזרחות אמריקנית שהגיע ממרוקו כדי לרגל לטובת איראן

שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו החודש את יעקב פרל, בן 49, אזרח בעל אזרחות ישראלית ואזרחות אמריקנית אשר התגורר בשנים האחרונות במרוקו, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שונות שכללו קשר עם גורמים איראניים וביצוע משימות בהכוונתם.

החקירה העלתה כי בשנת 2017, בזמן שהתגורר במרוקו, יצר פרל קשר טלפוני עם שגרירות איראן במרוקו וביקש מקלט עבורו ועבור בני משפחתו, אך לא נענה.