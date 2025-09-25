בחקירה התברר כי הוא העביר לגורמים איראנים מידע אודות אישי ציבור ואזרחים ישראלים, בהם הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי, והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר
נעצר ישראלי בעל אזרחות אמריקנית שהגיע ממרוקו כדי לרגל לטובת איראן
שב"כ ומשטרת ישראל הודיעו כי עצרו החודש את יעקב פרל, בן 49, אזרח בעל אזרחות ישראלית ואזרחות אמריקנית אשר התגורר בשנים האחרונות במרוקו, בחשד לביצוע עבירות ביטחוניות שונות שכללו קשר עם גורמים איראניים וביצוע משימות בהכוונתם.
החקירה העלתה כי בשנת 2017, בזמן שהתגורר במרוקו, יצר פרל קשר טלפוני עם שגרירות איראן במרוקו וביקש מקלט עבורו ועבור בני משפחתו, אך לא נענה.
במהלך שנת 2023, בעודו שוהה במרוקו, התחבר פרל לאתרי חדשות איראנים בטלגרם והחל לפרסם כתבים שונים כנגד ישראל והציונות.
