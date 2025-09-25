פיצרייה בגרמניה הודיעה כי לא תאפשר כניסה לישראלים

פיצרייה גרמנית מוכרת בעיר פירט שבבוואריה הכריזה כי לא תאפשר כניסה לישראלים, על רקע המלחמה ברצועת עזה, כך דווח בכלי תקשורת מקומיים בגרמניה. על פי הדיווחים, בכניסה למסעדת "פיצה זולו" הוצב בשבוע שעבר שלט שבו נכתב: "אזרחי ישראל אינם רצויים במקום הזה".

יו"ר הקהילה היהודית, יוליה טשקאלינה, אמרה לסוכנות הידיעות הגרמנית DPA כי מדובר בצעד מביש ואנטישמי, וטענה כי "כך בדיוק זה התחיל אז ב-1933". לדבריה, היא שוקלת להגיש תלונה רשמית. טשקאלינה הדגישה כי ביקורת על מדיניות הממשלה בישראל היא לגיטימית ואף מתקיימת בתוך ישראל עצמה, אך שלט כזה מדיר עם שלם.