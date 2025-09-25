 פיצרייה בגרמניה הודיעה כי לא תאפשר כניסה לישראלים
מסעדת פיצה זולו שבבוואריה הציבה שלט בו נכתב כי "אזרחי ישראל אינם רצויים במקום הזה". בקהילה היהודית תקפו: "כך בדיוק זה התחיל אז ב-1933". במקרה נוסף באזור: חנות כלי נגינה דרשה מתזמורת ישראלית להביע עמדה על המצב בעזה כתנאי להשכרת ציוד

אורן שלום | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

פיצרייה בגרמניה הודיעה כי לא תאפשר כניסה לישראלים

פיצרייה גרמנית מוכרת בעיר פירט שבבוואריה הכריזה כי לא תאפשר כניסה לישראלים, על רקע המלחמה ברצועת עזה, כך דווח בכלי תקשורת מקומיים בגרמניה. על פי הדיווחים, בכניסה למסעדת "פיצה זולו" הוצב בשבוע שעבר שלט שבו נכתב: "אזרחי ישראל אינם רצויים במקום הזה".

יו"ר הקהילה היהודית, יוליה טשקאלינה, אמרה לסוכנות הידיעות הגרמנית DPA כי מדובר בצעד מביש ואנטישמי, וטענה כי "כך בדיוק זה התחיל אז ב-1933". לדבריה, היא שוקלת להגיש תלונה רשמית. טשקאלינה הדגישה כי ביקורת על מדיניות הממשלה בישראל היא לגיטימית ואף מתקיימת בתוך ישראל עצמה, אך שלט כזה מדיר עם שלם.

בעל המסעדה אישר בשיחה עם DPA כי אכן הציב את השלט, אך טען כי השלט אינו אנטישמי ולא כלל עלבונות, והוא הוסר לאחר שעתיים-שלוש.

תמונה של השלט שהוצב בכניסה למסעדה

תמונה של השלט שהוצב בכניסה למסעדה | צילום: הקהילה היהודית בעיר פירט שבבוואריה

