שר המודיעין האיראני: "השגנו אוצר של מידע אודות ישראל – כולל שמות 189 מומחים גרעיניים וצבאיים"

אמש הכריז שר המודיעין האיראני, חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב, כי מנגנוני הביטחון של איראן הצליחו להניח את ידם על "אוצר של מידע" ממאגרי מסמכים ישראליים.

בדבריו, ששודרו במסגרת תוכנית דוקומנטרית בטלוויזיה האיראנית, טען ח'טיב כי מדובר במיליוני עמודים של מידע "מגוון ובעל ערך", הכולל פרטים על פרויקטים צבאיים וגרעיניים בעבר ובהווה, תוכניות לשדרוג ועיבוד מחדש של נשק גרעיני ישן, ואף פרויקטים משותפים עם ארה"ב ומדינות אירופאיות.