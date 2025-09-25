חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב אמר אמש בתוכנית דוקומנטרית כי איראן שמה ידה על מיליוני עמודים של מידע הכולל פרטים על פרויקטים צבאיים וגרעיניים ופרויקטים משותפים של ישראל עם ארה"ב ומדינות אירופאיות
דורון פסקין | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
שר המודיעין האיראני: "השגנו אוצר של מידע אודות ישראל – כולל שמות 189 מומחים גרעיניים וצבאיים"
אמש הכריז שר המודיעין האיראני, חוג'ת אל-אסלאם איסמאעיל ח'טיב, כי מנגנוני הביטחון של איראן הצליחו להניח את ידם על "אוצר של מידע" ממאגרי מסמכים ישראליים.
בדבריו, ששודרו במסגרת תוכנית דוקומנטרית בטלוויזיה האיראנית, טען ח'טיב כי מדובר במיליוני עמודים של מידע "מגוון ובעל ערך", הכולל פרטים על פרויקטים צבאיים וגרעיניים בעבר ובהווה, תוכניות לשדרוג ועיבוד מחדש של נשק גרעיני ישן, ואף פרויקטים משותפים עם ארה"ב ומדינות אירופאיות.
ב-7 ביוני דווח לראשונה בתקשורת האיראנית על השגת מידע נרחב בנוגע לתוכנית הגרעין הישראלית, אולם אמש נחשפו לראשונה פרטים מתוך החומר שאיראן טוענת שיש בידיה. בשלב זה לא ניתן לאמת אם איראן אכן השיגה מידע באמצעות פעילות מודיעינית, או האם מדובר בחומרים זמינים ברשת, ואיזה מידע אכן קיים ברשותה.
