גורמים בכירים בישראל מעריכים כי חמאס והג'יהאד האסלאמי נערכים להפוך את יהודה ושומרון לחזית חדשה לייצור ושיגור רקטות לעבר ישראל מה שמעלה מספר סוגיות אסטרטגיות
יוני בן מנחם | 25 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳
ארגוני הטרור מנסים להעתיק את מודל ירי הרקטות מעזה ליהודה ושומרון
גורמים ביטחוניים בכירים מביעים דאגה מהניסיונות של ארגוני הטרור להעתיק את מודל ירי הרקטות מרצועת עזה ליהודה ושומרון. להערכתם, ארגוני חמאס והג'יהאד האסלאמי מעריכים כי צה"ל יכבוש את כל רצועת עזה בקרוב, והם נערכים להפוך את אזור יהודה ושומרון לזירת הלחימה העיקרית נגד ישראל ובתוכה העתקה של מודל הירי שהיה בעזה ליהודה ושומרון.
מי שאחראי לתוכנית הזו הינו זאהר אלג'בארין, ראש הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון. על פי הערכת גורמי הביטחון, הוא שהה בווילה של בכיר חמאס ח'ליל אלחיה בדוחא, בירת קטאר, שהותקפה ב-9 בספטמבר על ידי חיל האוויר הישראלי, אך ניצל.
כוחות צה"ל איתרו ב-23 בספטמבר רקטה בשטח פתוח באזור טולכרם. מדובר ברקטה מאולתרת בייצור עצמי שנמצאה ללא מנוע. לא ניתן לקבוע בשלב הזה האם הרקטה שוגרה, והנושא נמצא בחקירה. על פי גורמים ביטחוניים, צה"ל ושב"כ הגבירו בשבוע האחרון את המאמץ המודיעיני והחקירתי כדי לסכל הקמת תשתיות טרור להקמת מערכי ייצור ושיגור רקטות ביהודה ושומרון.
