 מתרגלי פאלון גונג מחו מחוץ לעצרת האו"ם בקריאה לעצור את הרדיפה שמנהל המשטר הסיני
המשטר הסיני רודף את מתרגלי השיטה בסין יותר מ-26 שנה. "אנחנו קוראים לעולם להתנגד ולעצור את הרדיפה; תכירו באופי המרושע של המפלגה הקומוניסטית הסינית. זו מפרת זכויות האדם הגדולה ביותר בעולם"

אורן שלום | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

עשרות מתרגלי פאלון גונג התאספו אתמול בכיכר האומות המאוחדות בניו יורק כדי לקרוא למנהיגי העולם המשתתפים בעצרת הכללית של האו"ם להתנגד לרדיפה שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד מתרגלי השיטה בסין.

פאלון גונג, הידועה גם בשם פאלון דאפא, היא שיטה רוחנית לשיפור עצמי המשלבת תרגול מדיטציה ומבוססת על שלושה עקרונות: אמת, חמלה וסובלנות. השיטה הוצגה לראשונה בסין ב-1992 וצברה פופולריות בציבור. בסוף שנות ה-90 תרגלו את השיטה כ-70 עד 100 מיליון איש, על פי הערכות רשמיות של המשטר הסיני באותה תקופה. התקשורת הממלכתית בסין ואף גורמי ממשל שיבחו את השיטה.

עם זאת, לאחר שסקר ממשלתי גילה כי ישנם יותר מתרגלי פאלון גונג מאשר חברים במפלגה הקומוניסטית באותם ימים, ב-20 ביולי 1999 פתחה המק"ס תחת הנהגתו של נשיא סין דאז, ג’יאנג דזה-מין, בקמפיין גורף שמטרתו לחסל את שיטת הפאלון גונג. מאז, מיליונים נחטפו, נעצרו ונכלאו בבתי כלא, במחנות עבודה ובמתקנים אחרים, ומאות אלפים עברו עינויים וקצירת איברים.

מתרגלי פאלון גונג משתתפים בהפגנה מחוץ למטה האו''ם, 23 בספטמבר 2025

מתרגלי פאלון גונג משתתפים בהפגנה מחוץ למטה האו''ם, 23 בספטמבר 2025 | צילום:Edwin Huang/The Epoch Times

