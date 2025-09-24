טראמפ: אוקראינה יכולה לנצח ולהשיב לעצמה את השטחים שנכבשו

רוסיה דחתה היום את דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמר אתמול כי אוקראינה מסוגלת לנצח במלחמה ולהחזיר לעצמה את כל השטחים שנכבשו בידי רוסיה. טראמפ אף טען כי מוסקבה היא "נמר של נייר" וכי מצבה הכלכלי קשה. טראמפ כתב את הדברים ב-Truth Social.

מזכיר העיתונות של נשיא רוסיה, דמיטרי פסקוב, התייחס לדברים שפרסם טראמפ לאחר פגישתו בניו יורק עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בשולי עצרת האו"ם. בראיון לרדיו RBC אמר פסקוב:

"רוסיה איננה נמר; היא קרובה הרבה יותר לדוב. אין דבר כזה 'דוב מנייר'. רוסיה היא דוב אמיתי, כפי שתיאר שוב ושוב הנשיא פוטין – ואין בה שום דבר הקשור לנייר".