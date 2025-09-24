נשיא ארה"ב כתב את הדברים לאחר שנפגש עם נשיא אוקראינה, וטען כי רוסיה נלחמת ללא מטרה במשך שלוש שנים וחצי, מה שגורם לה להיראות כמו "נמר של נייר". בקרמלין הגיבו: "רוסיה איננה נמר; היא קרובה הרבה יותר לדוב"
דורון פסקין | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
טראמפ: אוקראינה יכולה לנצח ולהשיב לעצמה את השטחים שנכבשו
רוסיה דחתה היום את דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמר אתמול כי אוקראינה מסוגלת לנצח במלחמה ולהחזיר לעצמה את כל השטחים שנכבשו בידי רוסיה. טראמפ אף טען כי מוסקבה היא "נמר של נייר" וכי מצבה הכלכלי קשה. טראמפ כתב את הדברים ב-Truth Social.
מזכיר העיתונות של נשיא רוסיה, דמיטרי פסקוב, התייחס לדברים שפרסם טראמפ לאחר פגישתו בניו יורק עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בשולי עצרת האו"ם. בראיון לרדיו RBC אמר פסקוב:
"רוסיה איננה נמר; היא קרובה הרבה יותר לדוב. אין דבר כזה 'דוב מנייר'. רוסיה היא דוב אמיתי, כפי שתיאר שוב ושוב הנשיא פוטין – ואין בה שום דבר הקשור לנייר".
טראמפ, שבחודשים האחרונים הציג קו מרוסן יותר כלפי מוסקבה, הציע בעבר כי הסדר לסיום המלחמה יכלול ויתור אוקראיני על חלק מהשטחים שנכבשו. אולם בפוסט שפרסם אתמול הוא הציג עמדה שונה לחלוטין: "לאחר שעודכנתי והבנתי לעומק את המצב הצבאי והכלכלי של אוקראינה ושל רוסיה, ולאחר שראיתי את הצרות הכלכליות שהמלחמה גורמת לרוסיה, אני חושב שאוקראינה, בתמיכת האיחוד האירופי, נמצאת במצב של להילחם, לנצח ולהחזיר את כל אוקראינה לצורתה המקורית".
