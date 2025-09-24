 טראמפ: אוקראינה יכולה לנצח ולהשיב לעצמה את השטחים שנכבשו
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

נשיא ארה"ב כתב את הדברים לאחר שנפגש עם נשיא אוקראינה, וטען כי רוסיה נלחמת ללא מטרה במשך שלוש שנים וחצי, מה שגורם לה להיראות כמו "נמר של נייר". בקרמלין הגיבו: "רוסיה איננה נמר; היא קרובה הרבה יותר לדוב"

דורון פסקין | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: אוקראינה יכולה לנצח ולהשיב לעצמה את השטחים שנכבשו

רוסיה דחתה היום את דבריו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שאמר אתמול כי אוקראינה מסוגלת לנצח במלחמה ולהחזיר לעצמה את כל השטחים שנכבשו בידי רוסיה. טראמפ אף טען כי מוסקבה היא "נמר של נייר" וכי מצבה הכלכלי קשה. טראמפ כתב את הדברים ב-Truth Social.

מזכיר העיתונות של נשיא רוסיה, דמיטרי פסקוב, התייחס לדברים שפרסם טראמפ לאחר פגישתו בניו יורק עם נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בשולי עצרת האו"ם. בראיון לרדיו RBC אמר פסקוב:
"רוסיה איננה נמר; היא קרובה הרבה יותר לדוב. אין דבר כזה 'דוב מנייר'. רוסיה היא דוב אמיתי, כפי שתיאר שוב ושוב הנשיא פוטין – ואין בה שום דבר הקשור לנייר".

טראמפ, שבחודשים האחרונים הציג קו מרוסן יותר כלפי מוסקבה, הציע בעבר כי הסדר לסיום המלחמה יכלול ויתור אוקראיני על חלק מהשטחים שנכבשו. אולם בפוסט שפרסם אתמול הוא הציג עמדה שונה לחלוטין: "לאחר שעודכנתי והבנתי לעומק את המצב הצבאי והכלכלי של אוקראינה ושל רוסיה, ולאחר שראיתי את הצרות הכלכליות שהמלחמה גורמת לרוסיה, אני חושב שאוקראינה, בתמיכת האיחוד האירופי, נמצאת במצב של להילחם, לנצח ולהחזיר את כל אוקראינה לצורתה המקורית".

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 23 בספטמבר 2025

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, 23 בספטמבר 2025 | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, בהערכת מצב בעיר עזה
הרמטכ"ל: רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר

צוות מגזין אפוק

רא"ל אייל זמיר קיים סיור בדרום הרצועה. "יש אומות בעולם החיות בתודעה כוזבת ומפעילות עלינו לחצים, במקום על החמאס לאחר טבח נורא בבני עמנו"

כוחות הצלה בזירת הנפילה
22 פצועים כתוצאה מנפילת כטב"ם באילת; שניים במצב קשה

צוות מגזין אפוק

הכטב"ם פגע במרכז העיר; שריפה שפרצה במקום כובתה על ידי לוחמי האש. שר הביטחון: "הטרוריסטים החות'ים מסרבים ללמוד מאיראן, לבנון ועזה"

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025
נשיא לבנון: בשלב זה לא ניתן לפרק בכוח את חיזבאללה מנשקו

דורון פסקין

ג'וזף עון אמר את הדברים במהלך פגישה עם שר החוץ הגרמני בניו יורק. "ייעשו מאמצים ליישם את ההחלטה על מונופול הנשק בידי המדינה לאחר שיוסר המכשול העיקרי – המשך הכיבוש הישראלי בשטח לבנון"

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 24 באוגוסט 2025
ח'מינאי: משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן

דורון פסקין

המנהיג העליון של איראן אמר בנאום מוקלט בטלוויזיה האיראנית כי איראן לא תוותר על תוכנית ההעשרה הגרעינית שלה: "ברור שאומה גאה כמו איראן תדחה מילים כאלה מיד ולא תקבל אותן"

וידאו של עבאס נואם המוקרן בעצרת הכללית של האו''ם, 22 בספטמבר 2025
ההכרה במדינה פלסטינית: בעוד ברש"פ מציינים הישג היסטורי, הרחוב הפלסטיני מפגין סקפטיות

יוני בן מנחם

ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא עם הנשיא טראמפ וצפוי לתאם עמו את התשובה המדינית של ישראל

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בביקורו בלונדון, 8 בספטמבר 2025
עבאס: "מדינת פלסטין היא הגורם היחיד המוסמך ליטול אחריות מלאה על הממשל והביטחון בעזה"

דורון פסקין

יו"ר הרש"פ נשא נאום מצולם בוועידה שיזמו סעודיה וצרפת לקידום ההכרה במדינה פלסטינית. "חמאס ופלגים אחרים חייבים למסור את נשקם לרשות הפלסטינית, משום שאנו רוצים מדינה אחת לא חמושה, חוק אחד וכוח ביטחון לגיטימי אחד"

שתפו: