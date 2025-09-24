 הרמטכ"ל: רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר
רא"ל אייל זמיר קיים סיור בדרום הרצועה. "יש אומות בעולם החיות בתודעה כוזבת ומפעילות עלינו לחצים, במקום על החמאס לאחר טבח נורא בבני עמנו"

צוות מגזין אפוק | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום סיור והערכת מצב בדרום העיר עזה.

במהלך הסיור אמר זמיר: "אנחנו פועלים ברצועת עזה עם כוחות גדולים, תוך מיקוד בהתקפה על העיר עזה ליצירת תנאים לשחרור החטופים ולהכרעת חמאס. צה"ל תוקף בעוצמה ובדיוק - כל יכולותיו נתונות לרשות הלוחמים. נמשיך בהתקדמות שיטתית ויסודית, תוך הקפדה על כללי האבטחה.

"רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר, ואנו מניעים אותה דרומה לשם הגנתה. אני פונה לתושבי עזה: מרדו והיפרדו מחמאס - הוא האחראי לסבלכם. המלחמה והסבל ייפסקו אם ישחרר חמאס את החטופים ויוותר על נשקו".

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, בהערכת מצב בעיר עזה

הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, בהערכת מצב בעיר עזה | צילום: דובר צה''ל

