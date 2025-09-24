רא"ל אייל זמיר קיים סיור בדרום הרצועה. "יש אומות בעולם החיות בתודעה כוזבת ומפעילות עלינו לחצים, במקום על החמאס לאחר טבח נורא בבני עמנו"
צוות מגזין אפוק | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
הרמטכ"ל: רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר
הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, קיים היום סיור והערכת מצב בדרום העיר עזה.
במהלך הסיור אמר זמיר: "אנחנו פועלים ברצועת עזה עם כוחות גדולים, תוך מיקוד בהתקפה על העיר עזה ליצירת תנאים לשחרור החטופים ולהכרעת חמאס. צה"ל תוקף בעוצמה ובדיוק - כל יכולותיו נתונות לרשות הלוחמים. נמשיך בהתקדמות שיטתית ויסודית, תוך הקפדה על כללי האבטחה.
"רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר, ואנו מניעים אותה דרומה לשם הגנתה. אני פונה לתושבי עזה: מרדו והיפרדו מחמאס - הוא האחראי לסבלכם. המלחמה והסבל ייפסקו אם ישחרר חמאס את החטופים ויוותר על נשקו".
