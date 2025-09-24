הרמטכ"ל: רוב אוכלוסיית עזה כבר עזבה את העיר

נשיא ארה"ב כתב את הדברים לאחר שנפגש עם נשיא אוקראינה, וטען כי רוסיה נלחמת ללא מטרה במשך שלוש שנים וחצי, מה שגורם לה להיראות כמו "נמר של נייר". בקרמלין הגיבו: "רוסיה איננה נמר; היא קרובה הרבה יותר לדוב"