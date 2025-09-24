נשיא לבנון: בשלב זה לא ניתן לפרק בכוח את חיזבאללה מנשקו

נשיא לבנון, ג'וזף עון, אמר אתמול כי עקרון "מונופול הנשק בידי המדינה" – קרי פירוק כל הארגונים החמושים מנשקם, כולל חיזבאללה – אינו ניתן ליישום בכוח בשלב זה. דבריו נאמרו במהלך פגישה בניו יורק עם שר החוץ הגרמני, יוהאן ואדפול, וצוטטו על ידי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית.

עון ציין כי "השימוש בכוח אינו מתקבל על הדעת בכל מקרה", והבהיר כי "ברצונו לשמר את אחדות לבנון ולמנוע כל דבר שיפגע בה".