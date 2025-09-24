 נשיא לבנון: בשלב זה לא ניתן לפרק בכוח את חיזבאללה מנשקו
ג'וזף עון אמר את הדברים במהלך פגישה עם שר החוץ הגרמני בניו יורק. "ייעשו מאמצים ליישם את ההחלטה על מונופול הנשק בידי המדינה לאחר שיוסר המכשול העיקרי – המשך הכיבוש הישראלי בשטח לבנון"

דורון פסקין | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נשיא לבנון, ג'וזף עון, אמר אתמול כי עקרון "מונופול הנשק בידי המדינה" – קרי פירוק כל הארגונים החמושים מנשקם, כולל חיזבאללה – אינו ניתן ליישום בכוח בשלב זה. דבריו נאמרו במהלך פגישה בניו יורק עם שר החוץ הגרמני, יוהאן ואדפול, וצוטטו על ידי סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית.

עון ציין כי "השימוש בכוח אינו מתקבל על הדעת בכל מקרה", והבהיר כי "ברצונו לשמר את אחדות לבנון ולמנוע כל דבר שיפגע בה".

עון קשר את פירוק הארגונים החמושים לנסיגה ישראלית מלאה מאדמות לבנון: "ההחלטה על מונופול הנשק בידי המדינה התקבלה על ידי ממשלת לבנון, וייעשו מאמצים ליישמה לאחר שיוסר המכשול העיקרי – המשך הכיבוש הישראלי של שמונה גבעות ושטחים נוספים בלבנון".

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025

נשיא לבנון, ג'וזף עון, 9 בינואר 2025 | צילום: FADEL ITANI/AFP via Getty Images

