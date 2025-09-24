המנהיג העליון של איראן אמר בנאום מוקלט בטלוויזיה האיראנית כי איראן לא תוותר על תוכנית ההעשרה הגרעינית שלה: "ברור שאומה גאה כמו איראן תדחה מילים כאלה מיד ולא תקבל אותן"
דורון פסקין | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ח'מינאי: משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן
המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, הצהיר אתמול בנאום ששודר בטלוויזיה האיראנית כי משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן, אלא יגרום ל"נזקים חמורים ואף בלתי הפיכים".
לדבריו, "ניהול משא ומתן תחת איומים כאלה פירושו שהרפובליקה האסלאמית של איראן רגישה להפחדות". ח'מינאי ציין כי "אם היינו מנהלים משא תחת איומים כאלה, היה זה סימן שאנו רועדים ונכנעים בכל פעם שמאיימים עלינו".
הוא הבהיר כי תגובה כזו תיצור מעגל אינסופי של דרישות: "אם נתרגל להיכנע לאיומים, זה לעולם לא ייפסק. היום הם אומרים – אם תעשירו אורניום, נעשה כך וכך. מחר הם יאמרו – אם יהיו לכם טילים, נעשה את זה ואת זה יהיו איומים אינסופיים, שיכריחו אותנו לסגת צעד אחר צעד".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו