 ח'מינאי: משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המנהיג העליון של איראן אמר בנאום מוקלט בטלוויזיה האיראנית כי איראן לא תוותר על תוכנית ההעשרה הגרעינית שלה: "ברור שאומה גאה כמו איראן תדחה מילים כאלה מיד ולא תקבל אותן"

דורון פסקין | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ח'מינאי: משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, הצהיר אתמול בנאום ששודר בטלוויזיה האיראנית כי משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן, אלא יגרום ל"נזקים חמורים ואף בלתי הפיכים".

לדבריו, "ניהול משא ומתן תחת איומים כאלה פירושו שהרפובליקה האסלאמית של איראן רגישה להפחדות". ח'מינאי ציין כי "אם היינו מנהלים משא תחת איומים כאלה, היה זה סימן שאנו רועדים ונכנעים בכל פעם שמאיימים עלינו".

הוא הבהיר כי תגובה כזו תיצור מעגל אינסופי של דרישות: "אם נתרגל להיכנע לאיומים, זה לעולם לא ייפסק. היום הם אומרים – אם תעשירו אורניום, נעשה כך וכך. מחר הם יאמרו – אם יהיו לכם טילים, נעשה את זה ואת זה יהיו איומים אינסופיים, שיכריחו אותנו לסגת צעד אחר צעד".

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 24 באוגוסט 2025

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, 24 באוגוסט 2025

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
וידאו של עבאס נואם המוקרן בעצרת הכללית של האו''ם, 22 בספטמבר 2025
ההכרה במדינה פלסטינית: בעוד ברש"פ מציינים הישג היסטורי, הרחוב הפלסטיני מפגין סקפטיות

יוני בן מנחם

ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא עם הנשיא טראמפ וצפוי לתאם עמו את התשובה המדינית של ישראל

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בביקורו בלונדון, 8 בספטמבר 2025
עבאס: "מדינת פלסטין היא הגורם היחיד המוסמך ליטול אחריות מלאה על הממשל והביטחון בעזה"

דורון פסקין

יו"ר הרש"פ נשא נאום מצולם בוועידה שיזמו סעודיה וצרפת לקידום ההכרה במדינה פלסטינית. "חמאס ופלגים אחרים חייבים למסור את נשקם לרשות הפלסטינית, משום שאנו רוצים מדינה אחת לא חמושה, חוק אחד וכוח ביטחון לגיטימי אחד"

קצין נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ז"ל נפל בלחימה בצפון הרצועה

אלמנתו של צ'ארלי קירק, אריקה קירק, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 21 בספטמבר 2025 | צילום: Madalina Kilroy/The Epoch Times
"בעלי, צ'ארלי, רצה להציל צעירים בדיוק כמו זה שלקח את חייו" – האירועים המרכזיים בטקס הזיכרון לקירק

אורן שלום

עשרות אלפים כיבדו אתמול את זכרו של קירק, שנרצח על ידי מתנקש באירוע באוניברסיטת יוטה. נשיא ארה"ב, סגן הנשיא, מזכיר ההגנה, אלמנתו של קירק ועוד נשאו דברים

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025
המתיחות בין ישראל למצרים נמשכת | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי הלחץ המצרי גובר ככל שישראל מתקדמת ברצועה ומספר העקורים המתקרבים לגבול המצרי גדל. במקביל גוברת הביקורת בתקשורת המצרית כלפי ישראל, לצד דיווחים על ירידה בתיאום הביטחוני בין המדינות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היום
ראש הממשלה: "לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה"ב"

אורן שלום

נתניהו התייחס להכרזתן של בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית. "יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור"

שתפו: