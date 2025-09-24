ח'מינאי: משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן

המנהיג העליון של איראן, עלי ח'מינאי, הצהיר אתמול בנאום ששודר בטלוויזיה האיראנית כי משא ומתן עם וושינגטון בנסיבות הנוכחיות לא יניב "שום תועלת" לאיראן, אלא יגרום ל"נזקים חמורים ואף בלתי הפיכים".

לדבריו, "ניהול משא ומתן תחת איומים כאלה פירושו שהרפובליקה האסלאמית של איראן רגישה להפחדות". ח'מינאי ציין כי "אם היינו מנהלים משא תחת איומים כאלה, היה זה סימן שאנו רועדים ונכנעים בכל פעם שמאיימים עלינו".