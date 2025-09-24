ההכרה במדינה פלסטינית: בעוד ברש"פ מציינים הישג היסטורי, הרחוב הפלסטיני מפגין סקפטיות

מבין כל המדינות שהכירו באחרונה במדינה פלסטינית עצמאית, מי שנחשבת לחשובה ביותר עבור הפלסטינים היא בריטניה.

מבחינת הפלסטינים, הכרזתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, על הכרת ארצו במדינה פלסטינית, מהווה תפנית משמעותית במדיניותה של המדינה שהייתה הראשונה ליזום, באמצעות הצהרת בלפור בשנת 1917, את הקמתה של מדינת ישראל.