 ההכרה במדינה פלסטינית: בעוד ברש"פ מציינים הישג היסטורי, הרחוב הפלסטיני מפגין סקפטיות
ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא עם הנשיא טראמפ וצפוי לתאם עמו את התשובה המדינית של ישראל

יוני בן מנחם | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ההכרה במדינה פלסטינית: בעוד ברש"פ מציינים הישג היסטורי, הרחוב הפלסטיני מפגין סקפטיות

מבין כל המדינות שהכירו באחרונה במדינה פלסטינית עצמאית, מי שנחשבת לחשובה ביותר עבור הפלסטינים היא בריטניה.

מבחינת הפלסטינים, הכרזתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, על הכרת ארצו במדינה פלסטינית, מהווה תפנית משמעותית במדיניותה של המדינה שהייתה הראשונה ליזום, באמצעות הצהרת בלפור בשנת 1917, את הקמתה של מדינת ישראל.

המהלך הבריטי נחשב לצעד שמהווה שינוי בולט במדיניות החוץ של בריטניה, לאחר עשרות שנים שבהן היא חיברה את ההכרה להסדר שלום כולל. ממשלת בריטניה הדגישה כי ההכרה נועדה לשמור על מה שנותר מהאפשרות להסדר היסטורי שיבטיח לפלסטינים ריבונות.

וידאו של עבאס נואם המוקרן בעצרת הכללית של האו''ם, 22 בספטמבר 2025

וידאו של נאום עבאס המוקרן בעצרת הכללית של האו''ם, 22 בספטמבר 2025 | צילום: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס בביקורו בלונדון, 8 בספטמבר 2025
עבאס: "מדינת פלסטין היא הגורם היחיד המוסמך ליטול אחריות מלאה על הממשל והביטחון בעזה"

דורון פסקין

יו"ר הרש"פ נשא נאום מצולם בוועידה שיזמו סעודיה וצרפת לקידום ההכרה במדינה פלסטינית. "חמאס ופלגים אחרים חייבים למסור את נשקם לרשות הפלסטינית, משום שאנו רוצים מדינה אחת לא חמושה, חוק אחד וכוח ביטחון לגיטימי אחד"

קצין נהרג ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

רס"ן שחר נתנאל בוזגלו ז"ל נפל בלחימה בצפון הרצועה

אלמנתו של צ'ארלי קירק, אריקה קירק, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 21 בספטמבר 2025 | צילום: Madalina Kilroy/The Epoch Times
"בעלי, צ'ארלי, רצה להציל צעירים בדיוק כמו זה שלקח את חייו" – האירועים המרכזיים בטקס הזיכרון לקירק

אורן שלום

עשרות אלפים כיבדו אתמול את זכרו של קירק, שנרצח על ידי מתנקש באירוע באוניברסיטת יוטה. נשיא ארה"ב, סגן הנשיא, מזכיר ההגנה, אלמנתו של קירק ועוד נשאו דברים

נשיא מצרים, עבד אל-פתאח א-סיסי, 7 במאי 2025
המתיחות בין ישראל למצרים נמשכת | פרשנות

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל אומרים כי הלחץ המצרי גובר ככל שישראל מתקדמת ברצועה ומספר העקורים המתקרבים לגבול המצרי גדל. במקביל גוברת הביקורת בתקשורת המצרית כלפי ישראל, לצד דיווחים על ירידה בתיאום הביטחוני בין המדינות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, היום
ראש הממשלה: "לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה"ב"

אורן שלום

נתניהו התייחס להכרזתן של בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית. "יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור"

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, ומלך ירדן, עבדאללה השני, בעת ביקורו של אאל ת׳אני בירדן, 23 בפברואר 2020
על רקע תוכנית ישראל לכיבוש עזה: עבדאללה מתקרב לציר קטאר-טורקיה

יוני בן מנחם

ירדן חוששת כי כיבוש עזה על ידי ישראל ויישום תוכנית ההגירה של טראמפ, עשויים לגרום לישראל לעודד פלסטינים מיו"ש להגר לשטחה, מה שעלול לערער את השלטון. עקב כך היא מגבירה את התיאום עם קטאר, טורקיה וסוריה

