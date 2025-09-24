ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא עם הנשיא טראמפ וצפוי לתאם עמו את התשובה המדינית של ישראל
יוני בן מנחם | 24 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
ההכרה במדינה פלסטינית: בעוד ברש"פ מציינים הישג היסטורי, הרחוב הפלסטיני מפגין סקפטיות
מבין כל המדינות שהכירו באחרונה במדינה פלסטינית עצמאית, מי שנחשבת לחשובה ביותר עבור הפלסטינים היא בריטניה.
מבחינת הפלסטינים, הכרזתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, על הכרת ארצו במדינה פלסטינית, מהווה תפנית משמעותית במדיניותה של המדינה שהייתה הראשונה ליזום, באמצעות הצהרת בלפור בשנת 1917, את הקמתה של מדינת ישראל.
המהלך הבריטי נחשב לצעד שמהווה שינוי בולט במדיניות החוץ של בריטניה, לאחר עשרות שנים שבהן היא חיברה את ההכרה להסדר שלום כולל. ממשלת בריטניה הדגישה כי ההכרה נועדה לשמור על מה שנותר מהאפשרות להסדר היסטורי שיבטיח לפלסטינים ריבונות.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו