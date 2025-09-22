 "בעלי, צ'ארלי, רצה להציל צעירים בדיוק כמו זה שלקח את חייו" – האירועים המרכזיים בטקס הזיכרון לקירק
עשרות אלפים כיבדו אתמול את זכרו של קירק, שנרצח על ידי מתנקש באירוע באוניברסיטת יוטה. נשיא ארה"ב, סגן הנשיא, מזכיר הגנה, אלמנתו של קירק ועוד נשאו דברים

אורן שלום | 22 בספטמבר 2025 | חדשות | 5 דק׳

עשרות אלפים הגיעו אתמול לטקס לזכרו של צ'ארלי קירק באצטדיון "סטייט פארם" בגלנדייל, אריזונה. הטקס כלל נאומים של הנשיא, דונלד טראמפ; סגן הנשיא, ג’יי. די. ואנס; אלמנתו של קירק, אריקה קירק; חברי קבינט, מנהיגים שמרנים, וכן אנשים שהכירו את קירק ועבדו עמו מקרוב.

האירוע התקיים 11 ימים לאחר שקירק, אב לשניים בן 31, נרצח על ידי מתנקש במהלך אירוע באוניברסיטה ביוטה. קירק היה פעיל חברתי בולט בארה"ב, ונחשב לאיש ימין פרו ישראלי ולבעל בריתו של טראמפ. הוא היה המייסד והנשיא של Turning Point USA.

אלמנתו של קירק "סולחת" לרוצח

אריקה, אלמנתו של צ'ארלי, ציטטה פסוקים מהכתובים והתייחסה למי שחשוד ברצח – טיילר רובינסון בן ה-22. "על הצלב אמר מושיענו: 'אבי, סלח להם כי אינם יודעים מה הם עושים'", אמרה בעודה מתאמצת לעצור את דמעותיה. "לאותו צעיר – אני סולחת לו", אמרה. "אני סולחת לו כי כך עשה המשיח, וכך גם צ'ארלי היה עושה."

אלמנתו של צ'ארלי קירק, אריקה קירק, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 21 בספטמבר 2025 | צילום: Madalina Kilroy/The Epoch Times

