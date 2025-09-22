"בעלי, צ'ארלי, רצה להציל צעירים בדיוק כמו זה שלקח את חייו" – האירועים המרכזיים בטקס הזיכרון לקירק

עשרות אלפים הגיעו אתמול לטקס לזכרו של צ'ארלי קירק באצטדיון "סטייט פארם" בגלנדייל, אריזונה. הטקס כלל נאומים של הנשיא, דונלד טראמפ; סגן הנשיא, ג’יי. די. ואנס; אלמנתו של קירק, אריקה קירק; חברי קבינט, מנהיגים שמרנים, וכן אנשים שהכירו את קירק ועבדו עמו מקרוב.

האירוע התקיים 11 ימים לאחר שקירק, אב לשניים בן 31, נרצח על ידי מתנקש במהלך אירוע באוניברסיטה ביוטה. קירק היה פעיל חברתי בולט בארה"ב, ונחשב לאיש ימין פרו ישראלי ולבעל בריתו של טראמפ. הוא היה המייסד והנשיא של Turning Point USA.