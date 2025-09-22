המתיחות בין ישראל למצרים נמשכת | פרשנות

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ככל שהלחץ הצבאי על חמאס ברצועת עזה גובר ומספר העקורים הנעים דרומה הולך וגדל, כך מתגבר החשש המצרי מהאפשרות שמאות אלפי פלסטינים יפרצו את גדר הגבול לתוך שטח סיני.

מצרים כבר לא טורחת להסתיר את עוינותה לישראל. הפוליטיקאי ואיש התקשורת המצרי מוסטפא בכרי, שמכהן גם כחבר פרלמנט בקהיר, שיגר לפני כמה ימים אזהרה חריפה לישראל באמצעות הערוץ "סדא אלבלד", שבה אמר: "לא ניתן לפלוש למצרים. מצרים חזקה ובריאה, ואם תחצו את גבולות המדינה, מכל סיבה שהיא, תמצאו אותנו למחרת בתל אביב. ראו הוזהרתם".