גורמים בכירים בישראל אומרים כי הלחץ המצרי גובר ככל שישראל מתקדמת ברצועה ומספר העקורים המתקרבים לגבול המצרי גדל. במקביל גוברת הביקורת בתקשורת המצרית כלפי ישראל, לצד דיווחים על ירידה בתיאום הביטחוני בין המדינות
יוני בן מנחם | 22 בספטמבר 2025 | חדשות | 5 דק׳
המתיחות בין ישראל למצרים נמשכת | פרשנות
גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ככל שהלחץ הצבאי על חמאס ברצועת עזה גובר ומספר העקורים הנעים דרומה הולך וגדל, כך מתגבר החשש המצרי מהאפשרות שמאות אלפי פלסטינים יפרצו את גדר הגבול לתוך שטח סיני.
מצרים כבר לא טורחת להסתיר את עוינותה לישראל. הפוליטיקאי ואיש התקשורת המצרי מוסטפא בכרי, שמכהן גם כחבר פרלמנט בקהיר, שיגר לפני כמה ימים אזהרה חריפה לישראל באמצעות הערוץ "סדא אלבלד", שבה אמר: "לא ניתן לפלוש למצרים. מצרים חזקה ובריאה, ואם תחצו את גבולות המדינה, מכל סיבה שהיא, תמצאו אותנו למחרת בתל אביב. ראו הוזהרתם".
מצרים הודיעה ב-20 בחודש כי "הכוחות הפרוסים בסיני נועדו להבטיח את ביטחון הגבולות המצריים מפני כל הסכנות, ובהן פעולות טרור והברחות, וזאת במסגרת תיאום מוקדם עם הצדדים להסכם השלום, שמצרים מקפידה לשמור עליו בקפדנות, שכן מעולם לא הפרה הסכם או אמנה לאורך ההיסטוריה שלה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו