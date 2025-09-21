ראש הממשלה: "לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה"ב"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיב על הכרזתן היום של ראשי ממשלות בריטניה, קנדה ואוסטרליה על הכרתן במדינה פלסטינית.

"יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן", אמר נתניהו בסרטו שפרסם.