נתניהו התייחס להכרזתן של בריטניה, אוסטרליה וקנדה במדינה פלסטינית. "יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור"
ראש הממשלה: "לא תקום מדינה פלסטינית. המענה לניסיון לכפות עלינו מדינת טרור בלב ארצנו יינתן לאחר שובי מארה"ב"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיב על הכרזתן היום של ראשי ממשלות בריטניה, קנדה ואוסטרליה על הכרתן במדינה פלסטינית.
"יש לי מסר ברור לאותם מנהיגים שמכירים במדינה פלסטינית לאחר הטבח הנורא ב-7 באוקטובר: אתם מעניקים פרס עצום לטרור. ויש לי מסר נוסף עבורכם: זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן", אמר נתניהו בסרטו שפרסם.
הוא הוסיף: "במשך שנים מנעתי את הקמתה של מדינת טרור זו מול לחצים אדירים גם מבית וגם מן החוץ. עשינו זאת בנחישות, ועשינו זאת בתבונה מדינית. לא כל שכן, הכפלנו את ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון - ונמשיך בדרך זו".
