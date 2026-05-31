בין איראן ללבנון: ישראל מנצלת את חלון הזמן המדיני

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי נכון לרגע זה המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן נמצא במבוי סתום. ישראל מנצלת בינתיים את חלון הזמן שנותר לה כדי להרחיב את פעילותה הקרקעית בלבנון נגד חיזבאללה, גם מעבר לנהר הליטאני, בניסיון לקבוע עובדות בשטח לפני שיושג הסכם שעשוי לחייב אותה לעצור את המבצע.

לדבריהם, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ניצב בפני דילמה מורכבת: בין חידוש העימות הצבאי מול איראן לבין קבלת הסכם שעשוי להיתפס בציבור כוויתור על חלק מיעדיו המוצהרים. בשלב זה טראמפ מסתפק בהמשך המצור הימי על איראן, אך בהמשך הוא עשוי להידרש לקבל החלטות קשות.