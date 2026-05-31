בישראל מעריכים כי נכון לעכשיו המגעים בין וושינגטון לטהראן נקלעו למבוי סתום. לפי גורמים ביטחוניים, איראן מנסה למשוך זמן – בעוד ארה"ב שומרת על כל האפשרויות פתוחות
יוני בן מנחם | 31 במאי 2026 | חדשות | 3 דק׳
בין איראן ללבנון: ישראל מנצלת את חלון הזמן המדיני
גורמים מדיניים בכירים בירושלים מעריכים כי נכון לרגע זה המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן נמצא במבוי סתום. ישראל מנצלת בינתיים את חלון הזמן שנותר לה כדי להרחיב את פעילותה הקרקעית בלבנון נגד חיזבאללה, גם מעבר לנהר הליטאני, בניסיון לקבוע עובדות בשטח לפני שיושג הסכם שעשוי לחייב אותה לעצור את המבצע.
לדבריהם, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ניצב בפני דילמה מורכבת: בין חידוש העימות הצבאי מול איראן לבין קבלת הסכם שעשוי להיתפס בציבור כוויתור על חלק מיעדיו המוצהרים. בשלב זה טראמפ מסתפק בהמשך המצור הימי על איראן, אך בהמשך הוא עשוי להידרש לקבל החלטות קשות.
על רקע הקשיים במשא ומתן כינס טראמפ בסוף השבוע את בכירי ממשלו לדיון מיוחד בחדר המצב בבית הלבן. גורם בבית הלבן, שביקש לשמור על עילום שם, מסר לתקשורת האמריקנית כי הישיבה, שנמשכה כשעתיים ובה השתתפו בכירי יועציו של הנשיא, הסתיימה ללא החלטה סופית וללא חתימה על הסכם.
