על רקע תוכנית ישראל לכיבוש עזה: עבדאללה מתקרב לציר קטאר-טורקיה

גורמים ביטחוניים בכירים אומרים כי ירדן מודאגת מאוד ממבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה. המלך עבדאללה מבין כי ישראל מתכוונת לכבוש את כל רצועת עזה ולנסות וליישם את תוכנית ההגירה של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ – דבר שעלול לערער את יציבות שלטונו.

מבחינתו של עבדאללה, הצלחת תוכנית ההגירה ברצועת עזה עלולה לעודד את ישראל לנסות ולגרם לפלסטינים להגר גם משטחי יהודה ושומרון לשטח ירדן, תחת הסיסמא "ירדן היא פלסטין".