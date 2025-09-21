בריטניה, קנדה ואוסטרליה הודיעו על הכרה במדינה פלסטינית

בריטניה, קנדה ואוסטרליה הכריזו היום על הכרה במדינה פלסטינית. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, וראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, פרסמו הצהרות מקבילות בהן הודיעו רשמית על הצעד.

שלושת המנהיגים הדגישו כי אסור שלחמאס יהיה תפקיד במדינה פלסטינית עתידית וכי על הרשות לעמוד ברפורמות חיוניות להן התחייבה, כולל רפורמה מעמיקה בממשל, קיום בחירות כלליות בשנת 2026 שבהן לחמאס לא תהיה כל מעורבות, ופירוז המדינה הפלסטינית.