ראשי הממשלות של שלוש המדינות פרסמו הצהרות מקבילות בהן טענו כי ממשלת ישראל פועלת באופן שיטתי "כדי למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית", ביקרו את הרעב והתוקפנות בעזה, הבהירו כי על הרש"פ לעמוד ברפורמות לה התחייבה והדגישו כי אסור שלחמאס יהיה תפקיד במדינה פלסטינית עתידית
בריטניה, קנדה ואוסטרליה הודיעו על הכרה במדינה פלסטינית
בריטניה, קנדה ואוסטרליה הכריזו היום על הכרה במדינה פלסטינית. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, וראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, פרסמו הצהרות מקבילות בהן הודיעו רשמית על הצעד.
שלושת המנהיגים הדגישו כי אסור שלחמאס יהיה תפקיד במדינה פלסטינית עתידית וכי על הרשות לעמוד ברפורמות חיוניות להן התחייבה, כולל רפורמה מעמיקה בממשל, קיום בחירות כלליות בשנת 2026 שבהן לחמאס לא תהיה כל מעורבות, ופירוז המדינה הפלסטינית.
בהצהרה שפרסם קרני הוא כתב כי "באופן שיטתי, הממשלה הישראלית הנוכחית נוקטת צעדים כדי למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית. היא מקדמת ללא הרף את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית, צעד שהוא בלתי חוקי לפי המשפט הבין-לאומי. תוקפנותה המתמשכת נגד עזה הביאה לעשרות אלפי הרוגים מקרב אזרחים, לעקירת יותר ממיליון בני אדם ולרעב הרסני שניתן היה למנוע ושמהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי. כיום, הממשלה הישראלית הנוכחית מצהירה בקול רם וברור: 'לא תקום מדינה פלסטינית'".
