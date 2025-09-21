 בריטניה, קנדה ואוסטרליה הודיעו על הכרה במדינה פלסטינית
ראשי הממשלות של שלוש המדינות פרסמו הצהרות מקבילות בהן טענו כי ממשלת ישראל פועלת באופן שיטתי "כדי למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית", ביקרו את הרעב והתוקפנות בעזה, הבהירו כי על הרש"פ לעמוד ברפורמות לה התחייבה והדגישו כי אסור שלחמאס יהיה תפקיד במדינה פלסטינית עתידית

אורן שלום | 21 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

בריטניה, קנדה ואוסטרליה הכריזו היום על הכרה במדינה פלסטינית. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ראש ממשלת קנדה, מארק קרני, וראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, פרסמו הצהרות מקבילות בהן הודיעו רשמית על הצעד.

שלושת המנהיגים הדגישו כי אסור שלחמאס יהיה תפקיד במדינה פלסטינית עתידית וכי על הרשות לעמוד ברפורמות חיוניות להן התחייבה, כולל רפורמה מעמיקה בממשל, קיום בחירות כלליות בשנת 2026 שבהן לחמאס לא תהיה כל מעורבות, ופירוז המדינה הפלסטינית.

בהצהרה שפרסם קרני הוא כתב כי "באופן שיטתי, הממשלה הישראלית הנוכחית נוקטת צעדים כדי למנוע את הקמתה של מדינה פלסטינית. היא מקדמת ללא הרף את הרחבת ההתנחלויות בגדה המערבית, צעד שהוא בלתי חוקי לפי המשפט הבין-לאומי. תוקפנותה המתמשכת נגד עזה הביאה לעשרות אלפי הרוגים מקרב אזרחים, לעקירת יותר ממיליון בני אדם ולרעב הרסני שניתן היה למנוע ושמהווה הפרה של המשפט הבין-לאומי. כיום, הממשלה הישראלית הנוכחית מצהירה בקול רם וברור: 'לא תקום מדינה פלסטינית'".

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי וראש ממשלת קנדה, מארק קרני | צילום: Manuel Velasquez/Getty Images, Alberto Pezzali - WPA Pool/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images

טנק של הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) בצפון סוריה, 2 בדצמבר 2024
שבעה אזרחים נהרגו בהפגזות בצפון סוריה; ה-SDF והמשטר מטילים אחריות זה על זה

דורון פסקין

חמש נשים ושני ילדים נהרגו בהפגזה על הכפר אום תינה שבשליטת המיליציה בעלת רוב כורדי הנתמכת על ידי ארה"ב. ה-SDF טוענת כי מדובר בירי של המשטר הסורי, אשר מצדו מציג גרסה הפוכה

כוחות מצרים בגבול בין מצרים ועזה, 19 בינואר 2025
מצרים: "הכוחות בסיני נועדו לאבטח את הגבול"

דורון פסקין

על רקע הדיווחים כי ישראל הביעה דאגה מתגבור הכוחות בחצי האי סיני, מצרים פרסמה הודעה רשמית בה טענה כי הדבר נעשה בתיאום עם הצדדים השותפים להסכם השלום. באלערבי אלג'דיד דווח: מצרים וטורקיה יחדשו את התמרונים הימיים המשותפים

מנכ"ל סבא"א, רפאל גרוסי, בביקורו באיראן, 4 במרץ 2023
איראן הודיעה כי תשעה שוב את שיתוף הפעולה עם סבא"א

דורון פסקין

לאחר החלטת מועצת הביטחון של האו"ם שלא לדחות את הסנקציות, הודיעה המועצה לביטחון לאומי האיראנית כי החלטת שלוש המעצמות האירופאיות להפעיל את מנגנון ה"סנאפבק" הובילה לצעד. בשלב זה לא ברור האם מדובר בפעולה מיידית

נשיא סוריה, אחמד א-שרע
א-שרע: איני בוטח בישראל – אך אין מנוס מהסכם ביטחוני

דורון פסקין

נשיא סוריה אמר את הדברים בריאיון לעיתון הטורקי "מילייט". על מיליציית ה-SDF רמז כי אם לא תהיה התקדמות בנושא, טורקיה עשויה לנקוט בפעולה צבאית

ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, 9 ביולי 2024 | צילום: Dan Kitwood/Getty Images
דיווח: ראש ממשלת בריטניה לשעבר גיבש תוכנית ליום שאחרי בעזה – בתמיכת ארה"ב

יוני בן מנחם

לפי העיתון הסעודי א-שרק אלאווסט היוצא בלונדון, נשיא ארה"ב הסמיך את טוני בלייר לגייס תמיכה בין-לאומית ליוזמה שגיבש לפיה תוקם רשות בין-לאומית זמנית וכוחות ביטחון רב-לאומיים לצד כוחות מקומיים, עד להעברת האחריות לרש"פ

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, שר החוץ של קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, בעת ביקורו בקטאר, 14 במאי 2025
בכירים בישראל: למרות התקיפה בדוחא – קטאר היא עדיין המתווך המרכזי

יוני בן מנחם

קטאר איננה רוצה לאבד את מעמדה והשפעתה על היום שאחרי ברצועה ובפועל פועלת יחד עם ארה"ב לנסות להחזיר את חמאס למשא ומתן, אולם עד כה לא נמצאה נוסחה לחידוש השיחות

