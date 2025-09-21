חמש נשים ושני ילדים נהרגו בהפגזה על הכפר אום תינה שבשליטת המיליציה בעלת רוב כורדי הנתמכת על ידי ארה"ב. ה-SDF טוענת כי מדובר בירי של המשטר הסורי, אשר מצדו מציג גרסה הפוכה
דורון פסקין | 21 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
שבעה אזרחים נהרגו בהפגזות בצפון סוריה; ה-SDF והמשטר מטילים אחריות זה על זה
המתיחות בין הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) לבין המשטר הסורי הולכת וגוברת. שני הצדדים מאשימים זה את זה בתקרית שאירעה אמש בכפר אום תינה שבשליטת ה-SDF במהלכה נהרגו שבעה אזרחים – חמש נשים ושני ילדים – ונפצעו ארבעה נוספים. כך דיווח ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם", שהדגיש כי מדובר במספר ההרוגים הגבוה ביותר באזור מזה חודשים. בשלב זה, כל צד מאשים את השני.
ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.
הבוקר הודיעה ה-SDF כי ההרוגים נפגעו כתוצאה מהפגזה ארטילרית של כוחות המסונפים למשטר הסורי על אום תינה, הכפר הסמוך לדיר חאפר שבמזרח חלב – אזור המשמש קו חזית בין הצדדים.
