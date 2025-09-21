 שבעה אזרחים נהרגו בהפגזות בצפון סוריה; ה-SDF והמשטר מטילים אחריות זה על זה
חמש נשים ושני ילדים נהרגו בהפגזה על הכפר אום תינה שבשליטת המיליציה בעלת רוב כורדי הנתמכת על ידי ארה"ב. ה-SDF טוענת כי מדובר בירי של המשטר הסורי, אשר מצדו מציג גרסה הפוכה

דורון פסקין | 21 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

המתיחות בין הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) לבין המשטר הסורי הולכת וגוברת. שני הצדדים מאשימים זה את זה בתקרית שאירעה אמש בכפר אום תינה שבשליטת ה-SDF במהלכה נהרגו שבעה אזרחים – חמש נשים ושני ילדים – ונפצעו ארבעה נוספים. כך דיווח ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם", שהדגיש כי מדובר במספר ההרוגים הגבוה ביותר באזור מזה חודשים. בשלב זה, כל צד מאשים את השני.

ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.

הבוקר הודיעה ה-SDF כי ההרוגים נפגעו כתוצאה מהפגזה ארטילרית של כוחות המסונפים למשטר הסורי על אום תינה, הכפר הסמוך לדיר חאפר שבמזרח חלב – אזור המשמש קו חזית בין הצדדים.

טנק של הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) בצפון סוריה, 2 בדצמבר 2024

טנק של הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) בצפון סוריה, 2 בדצמבר 2024 | צילום: AREF TAMMAWI/AFP via Getty Images

