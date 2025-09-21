שבעה אזרחים נהרגו בהפגזות בצפון סוריה; ה-SDF והמשטר מטילים אחריות זה על זה

המתיחות בין הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) לבין המשטר הסורי הולכת וגוברת. שני הצדדים מאשימים זה את זה בתקרית שאירעה אמש בכפר אום תינה שבשליטת ה-SDF במהלכה נהרגו שבעה אזרחים – חמש נשים ושני ילדים – ונפצעו ארבעה נוספים. כך דיווח ארגון "התצפית הסורית לזכויות אדם", שהדגיש כי מדובר במספר ההרוגים הגבוה ביותר באזור מזה חודשים. בשלב זה, כל צד מאשים את השני.

ה-SDF היא מיליציה שרוב לוחמיה כורדים. היא נתמכת על ידי ארה"ב ומהווה את הזרוע הצבאית של המנהל הכורדי העצמאי השולט במזרחה של סוריה.