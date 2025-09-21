 מצרים: "הכוחות בסיני נועדו לאבטח את הגבול"
על רקע הדיווחים כי ישראל הביעה דאגה מתגבור הכוחות בחצי האי סיני, מצרים פרסמה הודעה רשמית בה טענה כי הדבר נעשה בתיאום עם הצדדים השותפים להסכם השלום. באלערבי אלג'דיד דווח: מצרים וטורקיה יחדשו את התמרונים הימיים המשותפים

דורון פסקין | 21 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

מצרים פרסמה הלילה הודעה רשמית בתגובה למה שהגדירה כ"דיווחים המתפרסמים באתרי אינטרנט ובתקשורת הבין-לאומית על נוכחות צבא מצרים בחצי האי סיני". ההודעה פורסמה על רקע דיווחים לפיהם ישראל הביעה בפני הממשל האמריקני דאגה מתגבור הכוחות המצריים באזור.

לפי ההודעה מקהיר, "הכוחות הנמצאים בסיני נועדו בעיקר לאבטח את גבול מצרים מפני כל איום, כולל פעולות טרור והברחות, והם חלק מתיאום מוקדם עם הצדדים השותפים להסכם השלום, שמצרים מחויבת לחלוטין לקיימו, בהתחשב בכך שמעולם לא הפרה אף אמנה או הסכם לאורך ההיסטוריה שלה".

עוד נמסר כי "מצרים חוזרת על התנגדותה המוחלטת להרחבת הפעולות הצבאיות בעזה ולעקירת הפלסטינים מאדמתם".

כוחות מצרים בגבול בין מצרים ועזה, 19 בינואר 2025

כוחות מצרים בגבול בין מצרים ועזה, 19 בינואר 2025 | צילום: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

