מצרים: "הכוחות בסיני נועדו לאבטח את הגבול"

מצרים פרסמה הלילה הודעה רשמית בתגובה למה שהגדירה כ"דיווחים המתפרסמים באתרי אינטרנט ובתקשורת הבין-לאומית על נוכחות צבא מצרים בחצי האי סיני". ההודעה פורסמה על רקע דיווחים לפיהם ישראל הביעה בפני הממשל האמריקני דאגה מתגבור הכוחות המצריים באזור.

לפי ההודעה מקהיר, "הכוחות הנמצאים בסיני נועדו בעיקר לאבטח את גבול מצרים מפני כל איום, כולל פעולות טרור והברחות, והם חלק מתיאום מוקדם עם הצדדים השותפים להסכם השלום, שמצרים מחויבת לחלוטין לקיימו, בהתחשב בכך שמעולם לא הפרה אף אמנה או הסכם לאורך ההיסטוריה שלה".