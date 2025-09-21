איראן הודיעה כי תשעה שוב את שיתוף הפעולה עם סבא"א

המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הודיעה אתמול כי שיתוף הפעולה של טהראן עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) יושעה.

ההודעה פורסמה לאחר שמועצת הביטחון של האו"ם דחתה ביום שישי הצעה להמשיך להשעות את הסנקציות שהוטלו על איראן במסגרת הסכם הגרעין מ-2015, זאת לאחר ששלוש המעצמות האירופאיות – צרפת, גרמניה ובריטניה, הודיעו על הפעלת מנגנון הסנאפבק שאמור להשיב את הסנקציות.