 איראן הודיעה כי תשעה שוב את שיתוף הפעולה עם סבא"א
לאחר החלטת מועצת הביטחון של האו"ם שלא לדחות את הסנקציות, הודיעה המועצה לביטחון לאומי האיראנית כי החלטת שלוש המעצמות האירופאיות להפעיל את מנגנון ה"סנאפבק" הובילה לצעד. בשלב זה לא ברור האם מדובר בפעולה מיידית

דורון פסקין | 21 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן הודיעה אתמול כי שיתוף הפעולה של טהראן עם הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) יושעה.

ההודעה פורסמה לאחר שמועצת הביטחון של האו"ם דחתה ביום שישי הצעה להמשיך להשעות את הסנקציות שהוטלו על איראן במסגרת הסכם הגרעין מ-2015, זאת לאחר ששלוש המעצמות האירופאיות – צרפת, גרמניה ובריטניה, הודיעו על הפעלת מנגנון הסנאפבק שאמור להשיב את הסנקציות.

בהודעה רשמית שצוטטה בסוכנות הידיעות האיראנית, IRNA, האשימה המועצה את בריטניה, צרפת וגרמניה ב"מהלכים לא מחושבים" שלטענתה חותרים תחת מאמצי משרד החוץ האיראני מול סבא"א. לטענת המועצה, למרות שורה של הצעות פשרה שהציגה איראן, החלטת שלוש המעצמות האירופיות הובילה בפועל ל"עיכוב במסלול שיתוף הפעולה עם הסוכנות".

מנכ"ל סבא"א, רפאל גרוסי, בביקורו באיראן, 4 במרץ 2023

מנכ"ל סבא"א, רפאל גרוסי, בביקורו באיראן, 4 במרץ 2023 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

