לפי העיתון הסעודי א-שרק אלאווסט היוצא בלונדון, נשיא ארה"ב הסמיך את טוני בלייר לגייס תמיכה בין-לאומית ליוזמה שגיבש לפיה תוקם רשות בין-לאומית זמנית וכוחות ביטחון רב-לאומיים לצד כוחות מקומיים, עד להעברת האחריות לרש"פ
יוני בן מנחם | 19 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
דיווח: ראש ממשלת בריטניה לשעבר גיבש תוכנית ליום שאחרי בעזה – בתמיכת ארה"ב
העיתון הסעודי "א-שרק אלאווסט", היוצא לאור בלונדון, דיווח הבוקר כי ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, נפגש עם יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, בעמאן בחודש יולי האחרון, כדי לדון ב"יום שאחרי" המלחמה ברצועת עזה.
על פי הדיווח, בלייר גיבש תוכנית ליום שאחרי סיום המלחמה ברצועת עזה, לפיה תוקם רשות בין-לאומית זמנית וכוחות ביטחון רב-לאומיים לצד כוחות מקומיים, עד להעברת האחריות לרש"פ. התוכנית אינה כוללת הגירת תושבים, אלא שמירה על זכותם לשוב לבתיהם ועל רכושם.
בדיווח נמסר כי ארבעה מקורות יודעי דבר ציינו שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הסמיך את בלייר לגייס תמיכה אזורית ובין-לאומית ליוזמה.
