בכירים בישראל: למרות התקיפה בדוחא – קטאר היא עדיין המתווך המרכזי

ממשל טראמפ ממשיך לפעול מאחורי הקלעים יחד עם קטאר בניסיון להחזיר את חמאס לשולחן הדיונים על עסקת חטופים והפסקת אש, בעוד צה"ל מתקדם בשטח בתוך העיר עזה כדי להשתלט עליה, כך על פי גורמי ביטחון בכירים בישראל.