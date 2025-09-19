 בכירים בישראל: למרות התקיפה בדוחא – קטאר היא עדיין המתווך המרכזי
קטאר איננה רוצה לאבד את מעמדה והשפעתה על היום שאחרי ברצועה ובפועל פועלת יחד עם ארה"ב לנסות להחזיר את חמאס למשא ומתן, אולם עד כה לא נמצאה נוסחה לחידוש השיחות

יוני בן מנחם | 19 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ממשל טראמפ ממשיך לפעול מאחורי הקלעים יחד עם קטאר בניסיון להחזיר את חמאס לשולחן הדיונים על עסקת חטופים והפסקת אש, בעוד צה"ל מתקדם בשטח בתוך העיר עזה כדי להשתלט עליה, כך על פי גורמי ביטחון בכירים בישראל.

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, שר החוץ של קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, בעת ביקורו בקטאר, 14 במאי 2025

אמיר קטאר, שיח' תמים בן חמאד אאל ת'אני, שר החוץ של קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, ונשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, בעת ביקורו בקטאר, 14 במאי 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

