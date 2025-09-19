קטאר איננה רוצה לאבד את מעמדה והשפעתה על היום שאחרי ברצועה ובפועל פועלת יחד עם ארה"ב לנסות להחזיר את חמאס למשא ומתן, אולם עד כה לא נמצאה נוסחה לחידוש השיחות
יוני בן מנחם | 19 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בכירים בישראל: למרות התקיפה בדוחא – קטאר היא עדיין המתווך המרכזי
ממשל טראמפ ממשיך לפעול מאחורי הקלעים יחד עם קטאר בניסיון להחזיר את חמאס לשולחן הדיונים על עסקת חטופים והפסקת אש, בעוד צה"ל מתקדם בשטח בתוך העיר עזה כדי להשתלט עליה, כך על פי גורמי ביטחון בכירים בישראל.
