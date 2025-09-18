סעודיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף – תקיפה על אחת מהן תיחשב תקיפה על שתיהן

סעודיה ופקיסטן חתמו אתמול בריאד על "הסכם הגנה אסטרטגי משותף", שלפיו תקיפה על אחת מהן תיחשב תקיפה על שתיהן. על המסמך חתמו יורש העצר והשליט בפועל של הממלכה, מוחמד בן סלמאן, וראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף. בטקס שנערך בארמון אל-ימאמה נכח גם ראש הצבא הפקיסטני, אסים מוניר.

המשא ומתן על ההסכם התנהל במשך כשנה, אך החתימה מגיעה בעיתוי רגיש – על רקע מתיחות אזורית גוברת בעקבות התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בקטאר, ועל רקע ספקנות בקרב מנהיגי המפרץ לגבי נכונותה של ארה"ב לספק להן הגנה בעת הצורך.