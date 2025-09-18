 סעודיה ופקיסטן חתמו על הסכם הגנה משותף – תקיפה על אחת מהן תיחשב תקיפה על שתיהן
לאחר משא ומתן שנמשך כשנה, יורש העצר הסעודי וראש ממשלת פקיסטן חתמו אתמול על המסמך. סעודיה שלחה מסר מרגיע להודו: "יחסינו חזקים מאי פעם"

דורון פסקין | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

סעודיה ופקיסטן חתמו אתמול בריאד על "הסכם הגנה אסטרטגי משותף", שלפיו תקיפה על אחת מהן תיחשב תקיפה על שתיהן. על המסמך חתמו יורש העצר והשליט בפועל של הממלכה, מוחמד בן סלמאן, וראש ממשלת פקיסטן, שהבאז שריף. בטקס שנערך בארמון אל-ימאמה נכח גם ראש הצבא הפקיסטני, אסים מוניר.

המשא ומתן על ההסכם התנהל במשך כשנה, אך החתימה מגיעה בעיתוי רגיש – על רקע מתיחות אזורית גוברת בעקבות התקיפה הישראלית בשבוע שעבר בקטאר, ועל רקע ספקנות בקרב מנהיגי המפרץ לגבי נכונותה של ארה"ב לספק להן הגנה בעת הצורך.

בכיר סעודי הדגיש בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי מדובר ב"מיסוד של שיתוף פעולה עמוק ורב-שנים", ולא בתגובה ישירה לאירוע נקודתי. כשנשאל האם פקיסטן – מעצמה גרעינית, תספק מטרייה גרעינית לסעודיה, הוא השיב בעמימות וציין כי ההסכם הוא "הגנתי מקיף הכולל את כל האמצעים הצבאיים". בלשכת ראש ממשלת פקיסטן הגדירו את המסמך כ"הסכם הגנה אסטרטגי" שמטרתו לחזק את ההרתעה המשותפת ולהרחיב שיתופי פעולה צבאיים.

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, וראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, במעמד החתימה על ההסכם, 18 בספטמבר 2025

יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, וראש ממשלת פקיסטן, שהבז שריף, במעמד החתימה על ההסכם, 18 בספטמבר 2025 | צילום מסך

