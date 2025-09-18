 דובר צה"ל: "מתחילת חלקו השני של מבצע מרכבות גדעון תקפנו כבר יותר מ-1200 מטרות טרור"
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סיכום מסיבת העיתונאים של דובר צה"ל, תת אלוף אפי דפרין

צוות מגזין אפוק | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דובר צה"ל: "מתחילת חלקו השני של מבצע מרכבות גדעון תקפנו כבר יותר מ-1200 מטרות טרור"

• על התקרית בה נהרגו ארבעת הקצינים: הכוח נפגע כתוצאה מפיצוץ מטען בעת פעילות התקפית בשכונת ג'ניינה שברפיח. כוחות צה"ל פועלים בשכונת ג'ניינה ומשמידים תשתיות טרור.

• במרחב יש עדיין יש תשתיות תת-קרקע שטרם הושמדו. הכוחות פועלים להשמדתן.

• כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להתקדם לעבר ליבת העיר עזה. כוחות אוגדה 98 מתקדמים במערב העיר, כוחות אוגדה 162 מעמיקים את פעילותם ואוגדה 36 עתידה להצטרף לתמרון בימים הקרובים. כוחות אוגדה 99 ממשיכים בפעולה בצפון הרצועה וכוחות אוגדה 143, אוגדת עזה, פועלים בהגנה ובהתקפה בדרום רצועת עזה.

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין

דובר צה''ל, תא''ל אפי דפרין | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
סגן ערן שלם, סגן איתן אבנר בן יצחק, סגן רון אריאלי, רס״ן אומרי-חי בן משה ז״ל
ארבעה קצינים נהרגו ברצועת עזה

צוות מגזין אפוק

צה"ל הודיע כי רס"ן אומרי-חי בן משה ז"ל, סגן רון אריאלי ז"ל, סגן איתן אבנר בן יצחק ז"ל וסגן ערן שלם ז"ל, נהרגו בלחימה בדרום הרצועה

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי,13 באוגוסט 2025
זלנסקי טוען: "שחררנו 160 קמ"ר במזרח אוקראינה – שבעה יישובים הושבו לשליטתנו"

דורון פסקין

נשיא אוקראינה כתב בפוסט שפרסם כי הצבא ביצע "מתקפת נגד" בדונצק. מנגד, רוסיה מציגה נרטיב הפוך וטוענת להצלחות של כוחותיה באותם אזורים

הפסגה בדוחא, 15 בספטמבר 2025
בתקשורת הערבית קוראים למדינות ערב להפוך את הצעדים שהתקבלו בפסגה בקטאר למעשיים

יוני בן מנחם

פרשנים ערביים טוענים כי למרות הצגת הפסגה בדוחא כמוצלחת, ערכה האמיתי תלוי ביכולתה להפוך הצהרות למעשים

תיעוד מהתקיפה של צה״ל בלבנון היום
לאחר הודעת האזהרה – חיל האוויר החל בגל תקיפות בדרום לבנון

צוות מגזין אפוק

מוקדם יותר פרסם דובר צה"ל בערבית אזהרה לתושבים בכפרים מיס אל-ג'בל, כפר תיבנית ודבין

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 8 ביולי 2025 | צילום:Anna Moneymaker/Getty Images
ראש הממשלה הצהיר כי סין לוקחת חלק בקמפיין להשחרת ישראל; שגרירות סין בישראל פרסמה היום גינוי

אורן שלום

ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים". בפברואר 2024 הביעה סין תמיכה בזכותם של הפלסטינים לעשות שימוש ב"מאבק מזוין" נגד ישראל והדגישה כי לא מדובר ב"טרור"

כוחות מד״א בזירת האירוע
שני בני אדם נרצחו בפיגוע במעבר אלנבי

צוות מגזין אפוק

מחבל הגיע במשאית סיוע הומניטרי מירדן ופתח בירי

שתפו: