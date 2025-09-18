סיכום מסיבת העיתונאים של דובר צה"ל, תת אלוף אפי דפרין
צוות מגזין אפוק | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דובר צה"ל: "מתחילת חלקו השני של מבצע מרכבות גדעון תקפנו כבר יותר מ-1200 מטרות טרור"
• על התקרית בה נהרגו ארבעת הקצינים: הכוח נפגע כתוצאה מפיצוץ מטען בעת פעילות התקפית בשכונת ג'ניינה שברפיח. כוחות צה"ל פועלים בשכונת ג'ניינה ומשמידים תשתיות טרור.
• במרחב יש עדיין יש תשתיות תת-קרקע שטרם הושמדו. הכוחות פועלים להשמדתן.
• כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להתקדם לעבר ליבת העיר עזה. כוחות אוגדה 98 מתקדמים במערב העיר, כוחות אוגדה 162 מעמיקים את פעילותם ואוגדה 36 עתידה להצטרף לתמרון בימים הקרובים. כוחות אוגדה 99 ממשיכים בפעולה בצפון הרצועה וכוחות אוגדה 143, אוגדת עזה, פועלים בהגנה ובהתקפה בדרום רצועת עזה.
