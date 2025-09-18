צה"ל הודיע כי רס"ן אומרי-חי בן משה ז"ל, סגן רון אריאלי ז"ל, סגן איתן אבנר בן יצחק ז"ל וסגן ערן שלם ז"ל, נהרגו בלחימה בדרום הרצועה
ארבעה קצינים נהרגו ברצועת עזה
צה"ל הודיע כי ארבעה קצינים מבית הספר לקצינים נהרגו בלחימה בדרום רצועת עזה. ארבעת הלוחמים הם:
• רס״ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה, מפקד פלוגה בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, שירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים.
• סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה, צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בחטיבת גולני.
