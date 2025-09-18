 ארבעה קצינים נהרגו ברצועת עזה
צה"ל הודיע כי רס"ן אומרי-חי בן משה ז"ל, סגן רון אריאלי ז"ל, סגן איתן אבנר בן יצחק ז"ל וסגן ערן שלם ז"ל, נהרגו בלחימה בדרום הרצועה

צוות מגזין אפוק | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל הודיע כי ארבעה קצינים מבית הספר לקצינים נהרגו בלחימה בדרום רצועת עזה. ארבעת הלוחמים הם:

 רס״ן אומרי-חי בן משה, בן 26 מצפריה, מפקד פלוגה בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, שירת כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים.

סגן רון אריאלי, בן 20 מחדרה, צוער בגדוד ׳דקל׳, בית הספר לקצינים, שירת כלוחם בחטיבת גולני.

