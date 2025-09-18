 זלנסקי טוען: "שחררנו 160 קמ"ר במזרח אוקראינה – שבעה יישובים הושבו לשליטתנו"
נשיא אוקראינה כתב בפוסט שפרסם כי הצבא ביצע "מתקפת נגד" בדונצק. מנגד, רוסיה מציגה נרטיב הפוך וטוענת להצלחות של כוחותיה באותם אזורים

דורון פסקין | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הודיע היום כי כוחות אוקראינים שחררו 160 קילומטרים רבועים במזרח מחוז דונצק במסגרת "מתקפת נגד" של צבא אוקראינה.

בסרטון שפרסם, ציין זלנסקי כי במהלך המבצע הושבו לשליטת אוקראינה שבעה יישובים באזורי דוברופיליה ופוקרובסק, וכי כ-100 חיילים רוסים נשבו. לדבריו: "אוקראינה מגינה בצדק על אדמתה ועל עמדותיה. אנו מסכלים את כל תוכניותיה של רוסיה להשמדת מדינתנו."

ההצהרה מגיעה לאחר שבועות של קרבות קשים סביב פוקרובסק ודוברופיליה – מוקדי הלחימה המרכזיים במזרח. בחודשים האחרונים התריעו גורמים בקייב כי רוסיה מנסה להשתלט על עורקי תנועה ואספקה באזור, אך מאמציה נבלמו לפרקים, לצד פעולות נגד אוקראיניות לשחרור שטחים וייצוב קו החזית.

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי,13 באוגוסט 2025

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, 13 באוגוסט 2025 | צילום: Omer Messinger/Getty Images

