זלנסקי טוען: "שחררנו 160 קמ"ר במזרח אוקראינה – שבעה יישובים הושבו לשליטתנו"

נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הודיע היום כי כוחות אוקראינים שחררו 160 קילומטרים רבועים במזרח מחוז דונצק במסגרת "מתקפת נגד" של צבא אוקראינה.

בסרטון שפרסם, ציין זלנסקי כי במהלך המבצע הושבו לשליטת אוקראינה שבעה יישובים באזורי דוברופיליה ופוקרובסק, וכי כ-100 חיילים רוסים נשבו. לדבריו: "אוקראינה מגינה בצדק על אדמתה ועל עמדותיה. אנו מסכלים את כל תוכניותיה של רוסיה להשמדת מדינתנו."