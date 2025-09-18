 בתקשורת הערבית קוראים למדינות ערב להפוך את הצעדים שהתקבלו בפסגה בקטאר למעשיים
פרשנים ערביים טוענים כי למרות הצגת הפסגה בדוחא כמוצלחת, ערכה האמיתי תלוי ביכולתה להפוך הצהרות למעשים

יוני בן מנחם | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

הפסגה הערבית-אסלאמית, שהתקיימה בדוחא ב-15 בספטמבר, הוצגה על ידי דובר משרד החוץ הקטארי כאירוע היסטורי המדגיש את האחדות בין מדינות ערב והעולם האסלאמי. מעבר לסמליות, ההצהרה הסופית כללה סעיפים שטרם נראו בפסגות דומות – מקריאות להשעיית יחסים דיפלומטיים וכלכליים ועד קריאה להשעיית חברות ישראל באו"ם.

אלה היו ההחלטות הבולטות בוועידת הפסגה:

א. קריאה לכל המדינות הערביות והאסלאמיות להטיל סנקציות על ישראל, לעצור אספקת נשק וחומרים לשימוש כפול, ולבחון מחדש יחסים דיפלומטיים וכלכליים עמה.

הפסגה בדוחא, 15 בספטמבר 2025

הפסגה בדוחא, 15 בספטמבר 2025 | צילום: QATARI MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS/AFP via Getty Images

