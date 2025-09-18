פרשנים ערביים טוענים כי למרות הצגת הפסגה בדוחא כמוצלחת, ערכה האמיתי תלוי ביכולתה להפוך הצהרות למעשים
יוני בן מנחם | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
בתקשורת הערבית קוראים למדינות ערב להפוך את הצעדים שהתקבלו בפסגה בקטאר למעשיים
הפסגה הערבית-אסלאמית, שהתקיימה בדוחא ב-15 בספטמבר, הוצגה על ידי דובר משרד החוץ הקטארי כאירוע היסטורי המדגיש את האחדות בין מדינות ערב והעולם האסלאמי. מעבר לסמליות, ההצהרה הסופית כללה סעיפים שטרם נראו בפסגות דומות – מקריאות להשעיית יחסים דיפלומטיים וכלכליים ועד קריאה להשעיית חברות ישראל באו"ם.
אלה היו ההחלטות הבולטות בוועידת הפסגה:
א. קריאה לכל המדינות הערביות והאסלאמיות להטיל סנקציות על ישראל, לעצור אספקת נשק וחומרים לשימוש כפול, ולבחון מחדש יחסים דיפלומטיים וכלכליים עמה.
