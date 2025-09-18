אל"מ אביחי אדרעי שלח אזהרה לתושבים בכפרים מיס אל-ג'בל, כפר תיבנית ודבין. "אתם שוהים במבנים המשמשים את ארגון הטרור חיזבאללה. למען ביטחונכם, עליכם לפנות מיידית את המבנים הללו"
צוות מגזין אפוק | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳
דובר צה"ל בערבית פרסם הודעת אזהרה לתושבי דרום לבנון
בהודעה שפרסם אל"מ אביחי אדרעי נכתב: דחוף! אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון. צה"ל יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, זאת מול ניסיונותיו האסורים לשקם את פעילותו באזור.
אנו מפנים אזהרה דחופה לתושבי המבנים שסומנו באדום במפות המצורפות ולמבנים הסמוכים להם בכפרים הבאים:
• מיס אל-ג'בל
