ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים". בפברואר 2024 הביעה סין תמיכה בזכותם של הפלסטינים לעשות שימוש ב"מאבק מזוין" נגד ישראל והדגישה כי לא מדובר ב"טרור"
ראש הממשלה הצהיר כי סין לוקחת חלק בקמפיין להשחרת ישראל; שגרירות סין בישראל פרסמה היום גינוי
שגרירות סין בישראל הגיבה היום לדבריו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, השבוע בנאום בו ציין כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים".
בנאום נוסף באירוע "חמישים מדינות – ישראל אחת" במשרד החוץ, הרחיב נתניהו וציין: "הכוונה שלי להטלת מצור עלינו. כמו שהאיראנים הטילו עלינו מצור, וקיוו שהמצור הזה בעצם יכחיד אותנו, אנחנו פרצנו את המצור הזה. כולם רואים את זה. ואנחנו גם יודעים שיש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל, על ידי גופים שונים ועל ידי מדינות שונות, בראשן קטאר. קודם כל מצור תקשורתי, מצור תקשורתי שממומן בכסף ענק, גם של קטאר, גם של מדינות אחרות כמו סין, והם פועלים גם במערב ולא פחות מזה בארה"ב […] אנחנו נלחמים בזה, ואנחנו נשקיע וגם משקיעים כסף גדול, משאבים גדולים במאמצים להדוף את החלק הזה של המצור".
בהודעה שפרסמה היום שגרירות סין בחשבון ה-We Chat שלה, וצוטטה בכלי תקשורת בעולם, נכתב: "סין מזועזעת מהדברים שנאמרו על ידי המנהיג הישראלי. טענות כאלה חסרות יסוד, פוגעות ביחסי סין-ישראל. סין מודאגת מהן ברצינות ומתנגדת להן בתקיפות".
