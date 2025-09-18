ראש הממשלה הצהיר כי סין לוקחת חלק בקמפיין להשחרת ישראל; שגרירות סין בישראל פרסמה היום גינוי

שגרירות סין בישראל הגיבה היום לדבריו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, השבוע בנאום בו ציין כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים".

בנאום נוסף באירוע "חמישים מדינות – ישראל אחת" במשרד החוץ, הרחיב נתניהו וציין: "הכוונה שלי להטלת מצור עלינו. כמו שהאיראנים הטילו עלינו מצור, וקיוו שהמצור הזה בעצם יכחיד אותנו, אנחנו פרצנו את המצור הזה. כולם רואים את זה. ואנחנו גם יודעים שיש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל, על ידי גופים שונים ועל ידי מדינות שונות, בראשן קטאר. קודם כל מצור תקשורתי, מצור תקשורתי שממומן בכסף ענק, גם של קטאר, גם של מדינות אחרות כמו סין, והם פועלים גם במערב ולא פחות מזה בארה"ב […] אנחנו נלחמים בזה, ואנחנו נשקיע וגם משקיעים כסף גדול, משאבים גדולים במאמצים להדוף את החלק הזה של המצור".