 ראש הממשלה הצהיר כי סין לוקחת חלק בקמפיין להשחרת ישראל; שגרירות סין בישראל פרסמה היום גינוי
כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ראש הממשלה נתניהו אמר השבוע כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים". בפברואר 2024 הביעה סין תמיכה בזכותם של הפלסטינים לעשות שימוש ב"מאבק מזוין" נגד ישראל והדגישה כי לא מדובר ב"טרור"

אורן שלום | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

ראש הממשלה הצהיר כי סין לוקחת חלק בקמפיין להשחרת ישראל; שגרירות סין בישראל פרסמה היום גינוי

שגרירות סין בישראל הגיבה היום לדבריו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, השבוע בנאום בו ציין כי "מדינות כמו קטאר וכמו סין השקיעו ומשקיעות סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי ישראלית בבוטים ובפרסומים".

בנאום נוסף באירוע "חמישים מדינות – ישראל אחת" במשרד החוץ, הרחיב נתניהו וציין: "הכוונה שלי להטלת מצור עלינו. כמו שהאיראנים הטילו עלינו מצור, וקיוו שהמצור הזה בעצם יכחיד אותנו, אנחנו פרצנו את המצור הזה. כולם רואים את זה. ואנחנו גם יודעים שיש עכשיו ניסיון של הטלת מצור על ישראל, על ידי גופים שונים ועל ידי מדינות שונות, בראשן קטאר. קודם כל מצור תקשורתי, מצור תקשורתי שממומן בכסף ענק, גם של קטאר, גם של מדינות אחרות כמו סין, והם פועלים גם במערב ולא פחות מזה בארה"ב […] אנחנו נלחמים בזה, ואנחנו נשקיע וגם משקיעים כסף גדול, משאבים גדולים במאמצים להדוף את החלק הזה של המצור".

בהודעה שפרסמה היום שגרירות סין בחשבון ה-We Chat שלה, וצוטטה בכלי תקשורת בעולם, נכתב: "סין מזועזעת מהדברים שנאמרו על ידי המנהיג הישראלי. טענות כאלה חסרות יסוד, פוגעות ביחסי סין-ישראל. סין מודאגת מהן ברצינות ומתנגדת להן בתקיפות".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כוחות מד״א בזירת האירוע
שני בני אדם נרצחו בפיגוע במעבר אלנבי

צוות מגזין אפוק

מחבל הגיע במשאית סיוע הומניטרי מירדן ופתח בירי

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), 7 במאי 2025
נשיא סוריה: המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני עשויים להבשיל בימים הקרובים

דורון פסקין

במסיבת עיתונאים שקיים הלילה הודה נשיא סוריה, אחמד א-שרע, כי המגעים מול ישראל בעיצומם וסיפק פרטים נוספים על ההסכם המתגבש

הפעיל הפרו-פלסטיני מחמוד ח'ליל, 16 באוגוסט 2025
שופטת הגירה אמריקנית הורתה: מנהיג המחאות הפרו פלסטיניות באוניברסיטת קולומביה יגורש לסוריה או אלג'יריה

דורון פסקין

צוות ההגנה של מחמוד ח'ליל, תושב קבע חוקי בארה"ב, הודיע כי בכוונתו לערער על ההחלטה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 ביוני 2025
טראמפ: אנטיפה יוכר כארגון טרור

אורן שלום

"אני שמח לבשר לפטריוטים הרבים שלנו בארה"ב כי אני מכריז על אנטיפה, אסון שמאלני רדיקלי, מסוכן וחולה – כארגון טרור מרכזי", כתב טראמפ בפוסט שפרסם וקרא לחקור את מקורות המימון של התנועה

ראזי חאמד
בכיר הלשכה המדינית של חמאס הופיע לראשונה לאחר ניסיון החיסול

דורון פסקין

ראזי חאמד, שלפי דיווחים היה אחד מיעדי החיסול בתקיפה הישראלית בדוחא, הופיע בריאיון לערוץ אלג'זירה וסיפר על רגעי התקיפה

מערכת הלייזר "אור איתן" בעת פעולה
הושלם הפיתוח של מערכת הלייזר "אור איתן" – לקראת מסירתה בקרוב לשימוש מבצעי בצה"ל

צוות מגזין אפוק

המערכת צפויה להשתלב במערך ההגנה האווירית כיכולת משלימה למערכות "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ"

שתפו: