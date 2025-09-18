במסיבת עיתונאים שקיים הלילה הודה נשיא סוריה, אחמד א-שרע, כי המגעים מול ישראל בעיצומם וסיפק פרטים נוספים על ההסכם המתגבש
דורון פסקין | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
נשיא סוריה: המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני עשויים להבשיל בימים הקרובים
נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), הודיע הלילה במסיבת עיתונאים בדמשק כי המגעים עם ישראל סביב הסכם ביטחוני נמצאים בשלבים מתקדמים ועשויים להבשיל "בימים הקרובים".
לדבריו, ההסכם הוא "צורך הכרחי" עבור סוריה, ומטרתו להבטיח את ריבונותה, לרבות כיבוד המרחב האווירי והשלמות הטריטוריאלית של המדינה. הוא הדגיש כי הפיקוח על יישום ההסכם ייעשה בידי האו"ם.
א-שרע טען כי מאז הפלת משטרו של בשאר אסד בדצמבר 2024, ביצעה ישראל יותר מ-1,000 תקיפות אוויריות וכ-400 פשיטות קרקעיות בשטח סוריה. הוא אמר כי פעולות אלה מנוגדות למדיניות הרשמית של ארה"ב, המבקשת לשמור על יציבות ואחדות בסוריה, ומהוות "סכנה חמורה".
