נשיא סוריה: המגעים עם ישראל על הסכם ביטחוני עשויים להבשיל בימים הקרובים

נשיא סוריה, אחמד א-שרע (אלג'ולאני), הודיע הלילה במסיבת עיתונאים בדמשק כי המגעים עם ישראל סביב הסכם ביטחוני נמצאים בשלבים מתקדמים ועשויים להבשיל "בימים הקרובים".

לדבריו, ההסכם הוא "צורך הכרחי" עבור סוריה, ומטרתו להבטיח את ריבונותה, לרבות כיבוד המרחב האווירי והשלמות הטריטוריאלית של המדינה. הוא הדגיש כי הפיקוח על יישום ההסכם ייעשה בידי האו"ם.