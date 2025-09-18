צוות ההגנה של מחמוד ח'ליל, תושב קבע חוקי בארה"ב, הודיע כי בכוונתו לערער על ההחלטה
דורון פסקין | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
שופטת הגירה אמריקנית הורתה: מנהיג המחאות הפרו פלסטיניות באוניברסיטת קולומביה יגורש לסוריה או אלג'יריה
שופטת הגירה אמריקנית, ג'יימי קומנס, הורתה הלילה על גירושו של מחמוד ח'ליל – פעיל פרו-פלסטיני בולט, שהיה מנהיג המחאות הפרו פלסטיניות בקולומביה – לסוריה או לאלג'יריה, בטענה כי הסתיר פרטים מסוימים בבקשתו לגרין קארד. ח'ליל הוא תושב קבע חוקי בארה"ב.
צוות ההגנה של ח'ליל הגיש לבית משפט פדרלי בניו-ג׳רזי הודעה על כוונתו לערער, אך הזהיר כי הליך הערעור עשוי להתנהל במהירות ובאופן שעלול לפגוע בסיכוייו. ההחלטה התקבלה אף שקיים צו מניעה פדרלי האוסר על גירושו עד להכרעה בעתירה שהגיש, הטוענת כי מעצרו והליך ההרחקה נגדו הם צעד של "נקמה בלתי-חוקית" בשל פעילותו הציבורית.
ח'ליל בן ה-30 התבלט בשנה שעברה בזירה הציבורית כאשר שימש מנהיג ודובר בהפגנות אנטי-ישראליות סוערות בקמפוס אוניברסיטת קולומביה, שם למד באותה עת. המוחים, בהובלתו, דרשו מהנהלת האוניברסיטה לנתק קשרים עם ישראל על רקע הלחימה בעזה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו