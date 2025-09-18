כניסה
אורן שלום | 18 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

טראמפ: אנטיפה יוכר כארגון טרור

ארה"ב תכריז על אנטיפה כארגון טרור, כך הודיע הלילה נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך ביקורו בבריטניה.

"אני שמח לבשר לפטריוטים הרבים שלנו בארה"ב כי אני מכריז על אנטיפה, אסון שמאלני רדיקלי, מסוכן וחולה – כארגון טרור מרכזי", כתב טראמפ ב-Truth Social. הוא ציין כי הוא ימליץ בחום לחקור גם את מקורות המימון של התנועה.

ההכרזה הגיעה שעות ספורות לאחר שטראמפ ורעייתו נפגשו עם משפחת המלוכה הבריטית בטירת וינדזור, ביום הראשון לביקור בן יומיים בבריטניה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 ביוני 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 15 ביוני 2025 | צילום: Tasos Katopodis/Getty Images

