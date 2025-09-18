טראמפ: אנטיפה יוכר כארגון טרור

ארה"ב תכריז על אנטיפה כארגון טרור, כך הודיע הלילה נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, במהלך ביקורו בבריטניה.

"אני שמח לבשר לפטריוטים הרבים שלנו בארה"ב כי אני מכריז על אנטיפה, אסון שמאלני רדיקלי, מסוכן וחולה – כארגון טרור מרכזי", כתב טראמפ ב-Truth Social. הוא ציין כי הוא ימליץ בחום לחקור גם את מקורות המימון של התנועה.