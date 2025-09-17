ראזי חאמד, שלפי דיווחים היה אחד מיעדי החיסול בתקיפה הישראלית בדוחא, הופיע בריאיון לערוץ אלג'זירה וסיפר על רגעי התקיפה
דורון פסקין | 17 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
בכיר הלשכה המדינית של חמאס הופיע לראשונה לאחר ניסיון החיסול
בכיר הלשכה המדינית של חמאס, ר'אזי חמאד, הופיע היום לראשונה בפומבי מאז ניסיון החיסול הישראלי בבירת קטאר, דוחא, בשבוע שעבר. לפי דיווחים, חאמד היה אחד מיעדי החיסול בתקיפה.
בריאיון לערוץ אלג'זירה סיפר חמאד כי ביום שלישי שעבר השתתף בישיבת הלשכה המדינית, שעסקה בהצעת הפסקת האש שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יום קודם לכן. לדבריו, כשעה לאחר פתיחת הישיבה שמעו המשתתפים "רעש של טילים" ונאלצו לעזוב במהירות את החדר. חמאד טען כי לעבר המקום נורו 12 טילים.
הוא האשים את הנשיא טראמפ באחריות לכך שלא מנע מישראל לתקוף את משלחת המשא ומתן, שעות ספורות לאחר שהציג את מתווה הפסקת האש באמצעות המתווכים הקטארים. לדבריו, טראמפ אף אישר לישראל לפעול נגד המשלחת, על אף שקטאר נחשבת "בעלת ברית אסטרטגית של ארה"ב".
