כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ראזי חאמד, שלפי דיווחים היה אחד מיעדי החיסול בתקיפה הישראלית בדוחא, הופיע בריאיון לערוץ אלג'זירה וסיפר על רגעי התקיפה

דורון פסקין | 17 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

בכיר הלשכה המדינית של חמאס הופיע לראשונה לאחר ניסיון החיסול

בכיר הלשכה המדינית של חמאס, ר'אזי חמאד, הופיע היום לראשונה בפומבי מאז ניסיון החיסול הישראלי בבירת קטאר, דוחא, בשבוע שעבר. לפי דיווחים, חאמד היה אחד מיעדי החיסול בתקיפה.

בריאיון לערוץ אלג'זירה סיפר חמאד כי ביום שלישי שעבר השתתף בישיבת הלשכה המדינית, שעסקה בהצעת הפסקת האש שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יום קודם לכן. לדבריו, כשעה לאחר פתיחת הישיבה שמעו המשתתפים "רעש של טילים" ונאלצו לעזוב במהירות את החדר. חמאד טען כי לעבר המקום נורו 12 טילים.

הוא האשים את הנשיא טראמפ באחריות לכך שלא מנע מישראל לתקוף את משלחת המשא ומתן, שעות ספורות לאחר שהציג את מתווה הפסקת האש באמצעות המתווכים הקטארים. לדבריו, טראמפ אף אישר לישראל לפעול נגד המשלחת, על אף שקטאר נחשבת "בעלת ברית אסטרטגית של ארה"ב".

ראזי חאמד

ראזי חאמד | צילום מסך

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מערכת הלייזר "אור איתן" בעת פעולה
הושלם הפיתוח של מערכת הלייזר "אור איתן" – לקראת מסירתה בקרוב לשימוש מבצעי בצה"ל

צוות מגזין אפוק

המערכת צפויה להשתלב במערך ההגנה האווירית כיכולת משלימה למערכות "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ"

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, 16 בספטמבר 2025
נציבת האיחוד האירופי הגישה הצעה להטלת סנקציות על ישראל

דורון פסקין

הצעת הנציבות כוללת השעיית סעיפים מרכזיים בהסכם הסחר עם ישראל והקפאת תמיכה ישירה למוסדות ישראליים לצד סנקציות אפשריות על אישים בישראל

ראש הממשלה, בנימין נתניהו
ראש הממשלה: "אנחנו נקים תעשיית נשק עצמאית שתהיה מהחזקות בעולם"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה בנימין נתניהו

השליח האמריקני לסוריה ולבנון, תומאס ברק, שר החוץ הסורי, אסעד חסן א-שיבאני, ושר החוץ הירדני, איימן א-ספדי, במסיבת עיתונאים משותפת, 16 בספטמבר 2025
בתמיכת ירדן וארה"ב – סוריה הציגה מפת דרכים לשיקום סווידא

דורון פסקין

מפת הדרכים הוצגה במסיבת עיתונאים משותפת של שר החוץ הסורי, שר החוץ הירדני, והשליח האמריקני לסוריה ולבנון. במקביל, ב-AFP דווח: הצבא הסורי הוציא את הנשק הכבד מדרום המדינה

דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין
דובר צה״ל: "אני מודע לחשש של משפחות החטופים, אנחנו נעשה את הכי טוב שאפשר כדי להימנע מפגיעה ביקיריכם"

צוות מגזין אפוק

סיכום מסיבת העיתונאים של דובר צה"ל תת אלוף אפי דפרין

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 15 בספטמבר 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images
טראמפ תובע את הניו יורק טיימס – מדוע?

אורן שלום

נשיא ארה"ב הודיע הלילה על הגשת תביעה בסך 15 מיליארד דולר נגד העיתון האמריקני

שתפו: