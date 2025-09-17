בכיר הלשכה המדינית של חמאס הופיע לראשונה לאחר ניסיון החיסול

בכיר הלשכה המדינית של חמאס, ר'אזי חמאד, הופיע היום לראשונה בפומבי מאז ניסיון החיסול הישראלי בבירת קטאר, דוחא, בשבוע שעבר. לפי דיווחים, חאמד היה אחד מיעדי החיסול בתקיפה.

בריאיון לערוץ אלג'זירה סיפר חמאד כי ביום שלישי שעבר השתתף בישיבת הלשכה המדינית, שעסקה בהצעת הפסקת האש שהציג נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, יום קודם לכן. לדבריו, כשעה לאחר פתיחת הישיבה שמעו המשתתפים "רעש של טילים" ונאלצו לעזוב במהירות את החדר. חמאד טען כי לעבר המקום נורו 12 טילים.