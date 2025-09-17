כניסה
המערכת צפויה להשתלב במערך ההגנה האווירית כיכולת משלימה למערכות "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ"

צוות מגזין אפוק | 17 בספטמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הושלם הפיתוח של מערכת הלייזר "אור איתן" – לקראת מסירתה בקרוב לשימוש מבצעי בצה"ל

משרד הביטחון הודיע כי המשרד, חיל האוויר וחברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים במערכת הלייזר (Iron Beam) בתצורה מבצעית מלאה.

בהודעה נמסר כי במהלך הניסויים, שהתקיימו בשדה ניסוי בדרום הארץ, הוכיחה המערכת את ביצועיה ביירוט מגוון איומים בתרחישים מבצעיים, בהם: רקטות, כלי טיס ומל״טים. מערכות ראשונות ייקלטו בצה"ל עד סוף השנה.

לפרויקט שותפה גם חברת אלביט מערכות שמייצרת את מקור הלייזר למערכת.

מערכת הלייזר "אור איתן" בעת פעולה

מערכת הלייזר "אור איתן" בעת פעולה | צילום מסך מתוך הסרטון של חברת רפאל

