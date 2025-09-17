כניסה
הצעת הנציבות כוללת השעיית סעיפים מרכזיים בהסכם הסחר עם ישראל והקפאת תמיכה ישירה למוסדות ישראליים לצד סנקציות אפשריות על אישים בישראל

דורון פסקין | 17 בספטמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

נציבת האיחוד האירופי הגישה הצעה להטלת סנקציות על ישראל

הנציבות האירופית הציגה היום למועצת האיחוד הצעה חסרת תקדים להשעות סעיפים מרכזיים בהסכם האסוציאציה עם ישראל.

אם ההצעה תאושר, תאבד ישראל את הגישה המועדפת לשוק האירופי ממנה נהנתה מאז שנת 2000, וסחורות ישראליות יתייקרו בשל החזרת מכסים לרמות החלות על מדינות ללא הסכם סחר עם האיחוד. במקביל, תוקפא כל התמיכה הישירה לממשלה הישראלית – לרבות מענקי פיתוח, פרויקטים מוסדיים וחלק מהשת"פ האזורי – למעט מימון ייעודי ליד ושם ולארגוני חברה אזרחית. ההצעה טעונה את אישור רוב המדינות החברות, ותיכנס לתוקף 30 ימים לאחר הודעה רשמית.

המהלך נשען על סעיף 2 להסכם, המחייב כיבוד זכויות אדם ועקרונות דמוקרטיים. באיחוד מסבירים כי ההחלטה נובעת מהחרפת המשבר ההומניטרי בעזה, המשך המצור ומניעת הכנסת סיוע, האצת הפעילות הצבאית והרחבת ההתיישבות באיו"ש – צעדים שלטענת בריסל פוגעים בסיכוי לפתרון שתי המדינות.

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, 16 בספטמבר 2025

נציבת האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, 16 בספטמבר 2025 | צילום: Omar Havana/Getty Images

