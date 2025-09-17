נציבת האיחוד האירופי הגישה הצעה להטלת סנקציות על ישראל

הנציבות האירופית הציגה היום למועצת האיחוד הצעה חסרת תקדים להשעות סעיפים מרכזיים בהסכם האסוציאציה עם ישראל.

אם ההצעה תאושר, תאבד ישראל את הגישה המועדפת לשוק האירופי ממנה נהנתה מאז שנת 2000, וסחורות ישראליות יתייקרו בשל החזרת מכסים לרמות החלות על מדינות ללא הסכם סחר עם האיחוד. במקביל, תוקפא כל התמיכה הישירה לממשלה הישראלית – לרבות מענקי פיתוח, פרויקטים מוסדיים וחלק מהשת"פ האזורי – למעט מימון ייעודי ליד ושם ולארגוני חברה אזרחית. ההצעה טעונה את אישור רוב המדינות החברות, ותיכנס לתוקף 30 ימים לאחר הודעה רשמית.